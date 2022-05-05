التعليم تحدد ضوابط عقد الامتحان التدريبى للصفين الأول والثانى الثانوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 10:30 مساءً - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه سيتم عقد تدريب نهائي على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية، والتأكد من الإمكانيات التكنولوحية بالمدارس المقر عقد الامتحانات بها اعتبارا من يومي السبت والأحد الموافق 7و8 مايو 2022م ، وطبقا للجدول التالي:

الاحد 7 مايو لطلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الاحياء لمدة ساعة، والاثنين لطلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط عقد الامتحان التدريبى للصفين الأول والثانى الثانوى العام على النحو التالى:

_ يتم عقد التدريت داخل المدارس المجهزة (اللجان)، والتي يتم تحديدهالعقد امتحانات نهاية العام.

_ تتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل لجان مدارسها المحددة كلجان امتحانات نهاية العام بما لا يؤثر على اداء الطلاب امتحانات الموآد التي لا تضاف للمجموع

- يتم تحديث التطبيق الخاص بمنصة الامتحانات التابلت اعتبارا من اليوم لذا يتم التنبيه علي جميع الطلاب بتحديث الأجهزة .

- يتم موافاة الوزارة ببيانات المدارس الحكومية التي تم تحديدها كمقار لجان وكذلك المدارس الخاصة التي تم اعتمادها بصلاحيتها لاداء الامتحان.

كما وجهت الوزارة باتخاذ اللازم نحو إنهاء كافة الإجراءات والنواحي الفنية واصدار التعليمات التی تمكن جميع الطلاب بالمدارس الثانوى العام ( حكومي خاص ) من أداء التدريب علي الامتحانات الالكترونية بكفاءة مع تذليل كافة العقبات أن وجدت واخطار الوزارة بأية ملاحظات اثناء عقد التدريب .