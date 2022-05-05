محمد صلاح بعد تسلمه جائزة لاعب العام: حان وقت الانتقام من ريال مدريد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 10:30 مساءً - أعرب الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول عن سعادته عقب التتويج بجائزة لاعب العام المقدمة من اتحاد كتاب كرة القدم في إنجلترا للعام الحالي 2022، والتي تسلمها اليوم في حفل أقيم بالعاصمة البريطانية لندن.

وقال محمد صلاح خلال الكلمة التي ألقاها خلال حضوره حفل تسلم الجائزة: "أريد أن أشكر كل من صوت لي، إنه شعور رائع. يشكل الصحفيون جزءًا كبيرًا من عائلة كرة القدم ونأمل أن نتمكن من الفوز بالمزيد هذا الموسم".

أضاف محمد صلاح: "أحاول فقط الاستمتاع بكرة القدم الخاصة بي، والاستمتاع بوقتي في النادي ومساعدة الفريق على الفوز بالألقاب - هذا هو الشيء الأكثر أهمية".

أوضح محمد صلاح عن ريال مدريد: "قلت إنني أريد أن ألعب معهم في النهائي. أنا متأكد من أنها ستكون مباراة صعبة، لقد تغلبوا على العديد من الفرق الجيدة لكنني متحمس. الفريق متحمس. نحن بحاجة إلى الاستمرار في التركيز، علينا إنهاء الدوري أولاً، ثم سنرى".

وتحدث محمد صلاح عما إذا كان يرى نهائي دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد مهمة انتقامية: "نعم، حان وقت الانتقام".

وقال محمد صلاح: "لقد هزمونا في المباراة النهائية آخر مرة، لقد كان يومًا حزينًا للغاية بالنسبة لنا جميعًا، لذا نعم".

وشدد محمد صلاح: "علينا التركيز على الدوري الممتاز أولاً. لدينا أربع مباريات متبقية وكذلك السيتي. نتمنى أن يسقطوا النقاط. نحتاج فقط إلى التركيز على مباراة توتنهام ثم الانتقال من هناك".

وقال محمد صلاح عما إذا كانت الرباعية واقعية: "أعتقد ذلك، ليس كل شيء في أيدينا ولكن علينا أن نفوز بمبارياتنا. مانشستر سيتي لديه فريق رائع مع مدير رائع وأنا متأكد من أنهم يريدون مواصلة الفوز للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز ".

واصل محمد صلاح: "نحتاج فقط إلى التركيز على مبارياتنا، ثلاث جوائز في أيدينا، الآخر يتعين على السيتي أن يخسر النقاط لكنني أعتقد أن هذا ممكن".

وأوضح محمد صلاح عن أهدافه هذا الموسم: "الكمية التي سجلتها جيدة حقًا - الرقم التمريضي أيضًا جيد حقًا. الشيء الرئيسي هو فوز الفريق، لكن بشكل عام أنا سعيد حقًا بكيفية أداء الفريق وما أفعله أيضًا".

وأشار محمد صلاح: "معظمنا كنا معًا منذ خمس سنوات، نحن نعلم ما يلزم للفوز، نحتاج فقط إلى التركيز والعطاء بنسبة 100٪. لقد تأخرنا 2-0 في المباراة الأخيرة وعدنا - وهذا مهم حقًا لعقليتنا. لدينا عقلية أنه يمكننا الفوز بأي لقب".

وقال محمد صلاح عن يورجن كلوب: "من الرائع العمل معه. لقد طور الفريق كثيرا. نأمل أن نقطع شوطا طويلة".