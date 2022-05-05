عاجل- معلومات الوزراء: انقراض أكثر من نصف لغات العالم بحلول 2100 (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف لغات العالم ستنقرض بحلول عام 2100، وتتوقع حسابات أخرى أن ما يصل إلى 95% من لغات العالم قد تنقرض أو معرضة لخطر شديد بحلول نهاية هذا القرن، وغالبية اللغات المهددة هى لغات السكان الأصليين. وجاء التهديد كنتيجة مباشرة للاستعمار والممارسات الاستعمارية التى أدت إلى هلاك الشعوب الأصلية وثقافاتهم ولغاتهم.

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