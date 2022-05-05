مع انطلاق اليوم الأول للتوريد.. صومعة الشمامة بمطروح تستقبل 350 طن قمح

جدة - نرمين السيد - وأوضح محافظ مطروح - فى بيان اليوم - أنه تم الإعلان عن جميع التيسيرات التى تقدمها الدولة للمزارعين، ومنح حافز توريد الأردب والنقل بواقع 65 جنيها لصومعة المحافظة بقرية الشمامة، مع توضيح أهمية تجميع القمح والاستفادة التى ستعود على المواطن مع توفير رغيف الخبز.

وأشار شعيب، إلى أن توريد القمح للصومعة بحد أدنى 12 أردبا للفدان، حيث من المتوقع توريد 22 ألف طن، لافتا إلى زيادة عدد لجان الاستلام بالصومعة للتيسير على الموردين، مع توعية المواطنين بعدم التسرع فى الحصاد؛ حفاظا على محزون القمح من الرطوبة مع توعية المزارعين خارج منطقة بنجر الحمام، وكذلك إحكام المتابعة ومنع خروج الأقماح والسيطرة على منافذ وبوابات المحافظة مع عمل تصريح لخط سير سيارة نقل القمح مع أهمية توعية المزارعين بالتيسيرات التى تقدمها الدولة مع الالتزام بتوريد الكميات لوزارة التموين.

ولفت محافظ مطروح، إلى بدء انطلاق موسم توريد القمح بالمحافظة مع استقبال صومعة القمح بقرية الشمامة بالحمام لأول كميات القمح لهذا العام، تحت إشراف لجنة متابعة ورقابة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الزراعة.

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين، بأهمية الحفاظ على ناتج محصول القمح هذا العام وأهمية تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح باعتباره أمن قومى، وتحسبا للأحداث والمتغيرات العالمية مع ارتفاع الأسعار بالدولار.

جدير بالذكر أن صومعة القمح بقرية الشمامة بالحمام بسعة 45 ألف طن، وأن مساحة الأراضى المزروعة بالقمح بمحافظة مطروح، تقدر بمساحة 12 ألفا و415 فدانا مروية بقرى بنجر الحمام، بالإضافة إلى 6 آلاف فدان تابعة للجمعيات الزراعية بالحمام والعلمين.