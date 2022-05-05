تبدأ السبت.. «شمال سيناء الأزهرية» تستعد لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الادارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية الشيخ محسن أبو القاسم، فى بيان اليوم الخميس، إنه تم الانتهاء من إعداد مراكز الأسئلة وتجهيز اللجان الامتحانية بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى المحافظة.
وأضاف أنه جرى تعقيم وتطهير مقرات اللجان داخل المعاهد استعدادا لبدء امتحانات النقل الابتدائى والإعدادى من يوم السبت المقبل، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه جرى الإعلان عن جداول الامتحانات منذ شهر تقريبا.
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