عاجل- بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.. تعديل مواعيد عمل مترو الأنفاق

وبهذا القرار يعود مترو الأنفاق لمواعيد العمل العادية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، السبت المقبل الموافق 7 مايو، بعد انتهاء مواعيد العمل الخاصة بشهر رمضان والتى بدأت من 31 مارس الماضى، واستمرت خلال فترة عيد الفطر.
ومن المقرر أن يتحرك آخر قطار فى الخط الأول لمترو الأنفاق والذى يصل بين كل من المرج الجديدة وحلوان، فى الساعة 11:15 مساء من محطة حلوان، بينما يتحرك القطار الأخير من محطة المرج الجديدة فى الساعة 11:30 مساء.
كما يتحرك القطار الأخير فى الخط الثانى، والذى يصل بين شبرا الخيمة والمنيب من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب فى الساعة 11:35 مساء.
ويتحرك القطار الأخير فى الخط الثالث والذى يصل بين العتبة وعدلى منصور من محطة نادى الشمس فى تمام الساعة 11:15 مساء، بينما يتحرك القطار الأخير من محطة العتبة فى تمام الساعة 11:45 مساء.
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