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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 09:53 مساءً - محمد السيد - /695834/محمد-صلاح-يتسلم-جائزة-لاعب-العام-فى-إنجلترا-للمرة-الثانية-في-مسيرته

حصل الفرعون المصري، محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الانجليزي ، جائزة لاعب العام، التي يقدمها اتحاد كتاب كرة القدم في إنجلترا للعام الحالي 2022، حيث تسلمها اليوم في حفل أقيم بالعاصمة البريطانية لندن.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يحصل فيها محمد صلاح على جائزة لاعب العام الاي يقدمها اتحاد كتاب كرة القدم فى انجلترا، بعد أن حصدها عام 2018 في موسمه الخرافي مع الريدز.

وكان مهاجم ليفربول الانجليزي، حصل على 48% من الأصوات متفوقًا على نجم مانشستر سيتي كيفين دي بروين، وكذلك لاعب وست هام يونايتد ديكلان رايس، اللذان احتلا المركزين الثاني والثالث في الاستفتاء على الحائزة.

ومن المقرر أن يلعب محمد صلاح نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى يوم 14 مايو المقبل أمام غريمه تشيلسى فى مباراة نارية، حيث يحتضن ملعب ويمبلى فى لندن يوم 14 مايو الحالى المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزى بين فريقى ليفربول وتشيلسى.

ويستعد الدولي المصري للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا، من خلال لقاء نظيره الاسباني ريال مدريد يوم 28 مايو الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس.