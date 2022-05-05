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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 09:53 مساءً - محمد السيد - /695830/قبلة-رومانسية-تجمع-بين-محمد-فراج-وزوجته-بسنت-شوقي-من-حفل-زفافهما

دوت الخليج يرصد لقطات رومانسية من حفل محمد فراج وبسنت شوقي.

لحظات رومانسية بين محمد فراج وبسنت شوقي

وتبادل الثنائي القبل بشكل رومانسي عكس عن حالة السعادة التي تغمرهما في مثل هذا اليوم المميز لهما.

على الصعيد الآخر، تصدر هشتاج مشهد محمد فراج في مسلسل العائدون 2، تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر، وحاز أداء النجم المصري غلى إشادات واسعة من قبل رواد السوشيال ميديا فور عرض العمل على شاشة Dmc.

وكان مشهد محمد فراج في مسلسل العائدون 2، اذ جاء في البداية وهو يصلي ثم يدخل على أحد أعضاء جماعة داعش الإرهابية، ويعطية بدلة إعدام، جاء ذلك بعدما اكتشفوا انه مجند لدى المخبارت المصرية ومحاولتهم اقناعه بالانضمام لهم لكنه رفض، وفي مشهد مؤثر للفنان محمد فراج ظهر على ملامح وجه دون حديث، قتل فراج على يد الداعشين عن طريق حرقه حيا.

تعليقات لجمهور على مشهد محمد فراج في مسلسل العائدون 2

وجاءت تعليقات الجمهور على مشهد محمد فراج في مسلسل العائدون 2، على النحو الاتي: “فراج عامل مشهد في الحلقة التانية من مسلسل العائدون حرفيا عالمي.

وكتب أخر: “قد ايه مشهد موت محمد فراج النهاردة في مسلسل العائدون كان ملحمي ومؤثر، الممثل ده عارف هو بيعمل ايه كويس اووي من اول مشهد ظهر فيه”، وتابع أحدهم: “وجع قلوبنا عالمي بجد يافراج اداء ولا اروع من كدا كشف حقيقه هؤلاء المجرمين وكشف عن ابطال حقيقيه ضحوا باارواحهم علشان خاطر بلدهم”.

مسلسل العائدوت بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

يتناول العمل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضاً عدداً من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب،