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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 09:53 مساءً - محمد السيد - /695829/ضرب-عنيف-شجار-في-حفل-محمد-رمضان-بموسم-جدة-فيديو

تداول رواد التواصل الإجتماعي فيديو شجار بين مجموعة من الشباب في موسم جدة أثناء حفل محمد رمضان في المملكة العربية السعودية.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل فيديو خناقة في حفل محمد رمضان

خناقة في حفل محمد رمضان

ويظهر المقطع دخول الشباب في حالة اشتباك أثناء إحياء محمد رمضان للحفل ولكن تدخل منظمو الحفل للفصل بينهما وإنهاء ذلك الشجار العنيف.

محمد رمضان في موسم جدة 2022

ومن الجدير بالذكر، أن افتتح محمد رمضان موسم حفلات جدة 2022 وذلك بالتزامن مع عطلة عيد الفطر المبارك، كما وجه محمد رمضان رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

وذلك عقب تسببه بإغلاق «ناموس دبي» وهو من أكبر وأشهر المطاعم في الإمارة الخليجية الصغيرة دبي، بعدما قررت سلطات أبو ظبي إغلاقه بسبب تجمع الجمهور حول محمد رمضان لمدة 5 أيام.

احتفال محمد رمضان بعيد الفطر

وفي سياق متصل، قد نشر رمضان صور تجمعه بعائلته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلق عليها قائلًا: "العائلة كل شئ.. اللهم احفظ عائلتي".

محمد رمضان في مسلسل المشوار

على الصعيد الآخر، جسد محمد رمضان ودينا الشربينى في مسلسل المشوار دور زوجين، ويعملان باليومية فى إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس فى مدينة الإسكندرية، ويواجهان العديد من الصعوبات فى حياتهما، وتكشف الأحداث حكاية "ماهر" الذى يجسده محمد رمضان وزوجته ورد "دينا الشربينى" مع توالى الحلقات فى إطار اجتماعى مشوق

مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، وإنتاج “ميديا ​​هوب سعادة – جوهر”.

وقد طرح الفنان محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية التي أتت بعنوان “عاملين جامدين” وذلك بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل “المشوار” الذي شارك به في الماراثون الرمضاني 2022.

ويتعاون محمد رمضان في اغنيته الجديدة “عاملين جامدين” مع الفنانة دينا الشربيني، والعمل من كلمات وألحان إسلام شندي.