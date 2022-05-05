انت الان تتابع تفاصيل خبر قبل عرضه في عيد الأضحى.. تامر حسني يطرح البرومو الرسمي لفيلم بحبك حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 09:53 مساءً - محمد السيد - /695827/قبل-عرضه-في-عيد-الأضحى-تامر-حسني-يطرح-البرومو-الرسمي-لفيلم-بحبك

دوت الخليج يرصد طرح البرومو الرسمي لفيلم بحبك.

تامر حسني يشوق جمهوره لفيلم بحبك

ونشر تامر عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة فيديو البرومو الخاص بالفيلم، وعلق عليه، قائلاً: «الإعلان الرسمي الاول لفيلم بحبك، و المحدد اصداره ان شاء الله بعيد الاضحى المبارك القادم».

قصة وأحداث فيلم بحبك

تدور قصة فيلم "بحبك" بطولة تامر حسني، فى إطار كوميدي رومانسي، بطريقة ونمط جديد على السينما المصرية، كما أعتاد جمهور تامر حسني من أفلامه السابقة، حيث يحرص تامر دائمًا على تقديم الجديد.

أبطال فيلم بحبك

يتشارك في بطولة فيلم «بحبك» مجموعة مميزة من النجوم أشهرهم: الميجا ستار تامر حسني، هنا الزاهد ، مدحت إسماعيل ، حمدي الميرغني، ولا يزال الفيلم يضم عدد من النجوم والمواهب الشابة، ويستمر تامر حسني في تقديمه للوجوه الجديدة من خلال أعماله المختلفة، كما حدث مع هنا الزاهد بطلة هذا الفيلم، عندما قدمها لأول مرة من خلال مسلسله "فرق توقيت".

يجمع فيلم "بحبك" عدد من الجهات المنتجة، منهم: شركة سينرجي فيلمز للمنتج أحمد بدوي، شركة TH production للمنتج حسام حسني، شركة سكاي ليميت للمنتج أحمد دسوقي، ويجدر بنا ذكر أن فيلم بحبك من إخراج تامر حسني، كما قام بتأليف السيناريو والحوار.

نشر الفنان تامر حسني عدد من الصور من كواليس تصوير اليوم الثاني لفيلم "بحبك" مع الفنانة هنا الزاهد، مع الفنانة الشابة هنا الزاهد، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق على هذه الصور وقال:"دي صور من اول يومين تصوير لفيلمنا الجديد ( بحبك ) طبعاً في ناس هتقرا اسم الفيلم بحبِك و ناس هتقراه بحبَك دا طبعاً مقصود عشان في درامة الفيلم هنبحث طول الوقت عن مدى صدق كلمة بحبِك من الرجل للأنثى و بحبَك من الأنثى للرجل في احداث فعلاً محيره جداً"

فيلم تامر حسني الجديد بمشاركة هنا الزاهد وحمدي المرغني وأضاف تامر حسني عن فيلم "بحبك"، قائلاً: "الفيلم اكيد فيه ضحك بس في إطار رومانسي بحت مش موجود بقاله كتير اتشرفت بمشاركة نجمة اليوم و المستقبل الجميله هنا الزاهد و مبسوط اني اول من اكتشفها في بداية حياتها و في الفيلم دا بكتشفها تاني و بقدمها بشكل جديد عليها و عليكم و مبسوط جداً لمشاركة حبيب قلبي نجم الكوميديا الكبير حمدي المرغني اللي هيعمل ان شاء الله شغل رهيب في الفيلم كعادته الجميله، وللأسف لسه مصورش علشان انزل صوره بس في اول يوم تصوير له ههريه صور”.