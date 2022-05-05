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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 09:53 مساءً - محمد السيد - /695815/الاستعدادات-النهائية-لحفل-زفاف-بسنت-شوقي-ومحمد-فراج-واعتذار-محمد-ممدوح-عن-الحضور-صور

أعلنت الفنانة بسنت شوقي عن موعد إقامة حفل زفافها على الفنان محمد فراج وذلك عبر خاصية الاستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

دوت الخليج يرصد لكم موعد زفاف بسنت شوقي ومحمد فراج

زفاف بسنت شوقي ومحمد فراج

وشاركت بسنت متابعيها صور وفيديوهات من استعدادها للاحتفال الخاص مع أصدقائهما المقربين مساء اليوم “pre wedding”.

ومن المقرر إقامة حفل الزفاف غدًا في سهل حشيش.

اعتذار محمد ممدوح عن حضور الزفاف

كما نشرت بسنت شوقي فيديو للفنان هشام ماجد ومحمد ممدوح “تايسون" يعتذران فيه عن عدم تمكنهما من حضور حفل زفافها على محمد فراج بسبب تواجدهما في مهرجان مالمو بالسويد.

محمد فراج وبسنت شوقي

وفي سياق متصل، نشر الفنان محمد فراج خلال الأيام الماضية صورًا تجمعه بزوجته الفنانة بسنت شوقي من دبي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام قبل وأثناء أيام العيد.

وعلق محمد فراج، علي الصور قائلًا : “كل سنة و احنا كلنا طيبين عيد سعيد عليكم و علي كل حبايبكم”.

إعدام محمد فراج في مسلسل العائدون

وقد تحدث الفنان محمد فراج عن كواليس مشهد إعدامه في مسلسل العائدون الذي يعرض عبر شاشة قناة DMC الفضائية من خلال لقائه التلفزيوني الأخير.

وقال محمد فراج لـ برنامج et بالعربي: “صورت 4 أيام فقط في المسلسل ومشهد إعدامي حرقا كان صعبا جدا لأنه مشهد صامت وأخر ظهور ليا فى المسلسل”.

وكانت الحلقة الثانية من مسلسل العائدون قد تصدرت محرك البحث الأشهر جوجل عقب ساعات قليلة من عرض الحلقة التي شهدت أحداث مهمة حيث اجتماع أفراد المخابرات المصرية لوضع خطة إنقاذ حسين بعدما استطاعوا تحديد مكانه، ومن جانبها تولت نادين وهي أمينة خليل مسؤولية تتبع الخطوات إلكترونيًا.

أما الفنان أمير كرارة بطل العمل يهجم على مقر الجماعة الإرهابية داعش بمساعدة إسلام جمال للعودة بـ حسين، وكان التنظيم اكتشف خيانة أبو مصعب الذي يجسد شخصيته الفنان محمد فراج.

وكان أبو مصعب وهو محمد فراج يتحدث مع ضابط المخابرات مما تسبب فى حالة من البلبلة ما بين كرارة والضابط الذى يقدم شخصيته الفنان محمود عبد المغنى، وطالب الضابط عمر وهو أمير كرارة من محمود عبد الغنى بتنفيذ خطة لكى يتم تهريب أبو مصعب قبل قتله.