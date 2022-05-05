انت الان تتابع تفاصيل خبر انتهاء تصوير فيلم "بحبك" لـ تامر حسني وهذا موعد عرضه حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /695808/انتهاء-تصوير-فيلم-بحبك-لـ-تامر-حسني-وهذا-موعد-عرضه

دوت الخليج يرصد لكم موعد عرض فيلم بحبك لـ تامر حسني

فيلم بحبك لـ تامر حسني

وشارك تامر حسني متابعيه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام الفيديو الدعائي الأول لفيلمه المنتظر "بحبك” وأعلن موعد عرضه.

وعلق تامر حسني على الفيديو، قائلًا:" الإعلان الرسمي الأول لفيلم بحبك.. والمحدد إصداره إن شاء الله بعيد الأضحى المبارك القادم".

بنات بسمة بوسيل وتامر حسني

ومن الجدير بالذكر، أن انتشرت خلال الأيام الماضية مجموعة صور لـ بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني مع بناتها أمايا وتاليا وذلك أثناء احتفالها بعيد ميلادهما ليعد ذلك أول ظهور لهما، وذلك بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكانت الفنانة بسمة بوسيل زوجة تامر حسني شاركت متابعيها وجمهورها بنشرها مجموعة صور لبناتها من الفنان تامر حسني ولأول مرة تكشف عن ملامح بناتها حيث كانت تحرص على إخفاء ملامحهما في الصور التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

بسمة بوسيل وتامر حسني

يشار أن أول ظهور لأبناء الفنان تامر حسني والفنانة المغربية بسمة بوسيل كان من خلال فيديو كليب أغنية تامر حسني الأخيرة التي تحمل اسم “رمضان كريم” وطرحها في بداية شهر رمضان المبارك 2022، ولكن ظهورهم كان دون إظهار وجوههم.

أغنية رمضان كريم لـ تامر حسني

وكانت أغنية رمضان كريم من تأليف محمد مصطفى، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر، وكان قبلها أعلن تامر حسني عن تعاونه مع أولاده تاليا وأمايا وآدم في أغنيته الجديدة حيث نشر مقطع فيديو من كواليس تسجيل أغنية رمضان كريم.

وعلق على الفيديو الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وكتب: “أغنية رمضان كريم.. كورال تاليه وأمايا وآدم، بس هنا آدم كان نايم لأننا سجلنا 40 تراك عشان يطلعوا كتير بيغنوا، وحبيت أول مرة يشاركوني في الأستوديو يكون دا أول كلام يطلع منهم.. ورمضان كريم عليكم”.