البرلمان يحاكم القائم بأعمال وزير الصحة بشأن سوء الخدمة الطبية بالمستشفيات ونقص الأطباء..الأعضاء يثيرون فوضى صرف الأدوية وأسعار العيادات

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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /695813/البرلمان-يحاكم-القائم-بأعمال-وزير-الصحة-بشأن-سوء-الخدمة-الطبية-بالمستشفيات-ونقص-الأطباءالأعضاء-يثيرون-فوضى-صرف-الأدوية-وأسعار-العيادات

أمراض ضمور العضلات بمناقشات البرلمان الثلاثاء المقبل..وأبو العلا يندد بصعوبة اشتراطات البناء للمنشأت الطبيبة

تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى يوم الثلاثاء المقبل مناقشة 79طلب إحاطة وسؤال و3طلبات مناقشة عامة عن سوء الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية نتيجة نقص وتهالك المنشآت الطبية ونقص الأجهزة والمستلزمات الطبية ونقص عدد الأطباء وسوء أحوالهم.

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طلبات المناقشة العامة مقدم من العضو سحر بشير وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة الصحة والعضو عبد الله أحمد عبد الله وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تطوير المستشفيات الحكومية والعضو سحر صدقي خليفة وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد الأطباء ونقص المستلزمات الطبية.

أزمات التأمين الصحى الشامل وإجراءات كارت خدمات ذوى الإعاقة بمناقشات البرلمان الإسبوع المقبل

كما تشهد جلسة الثلاثاء الرقابية يوم الثلاثاء المقبل بمجلس النواب مناقشة 4طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة عن تطبيق منظومة التأمين الصحي، مقدمة منالعضو محمد طلبة والعضو رضا غازي، والعضو نجلاء العسيلي، والعضو جابر أبو خليل، وطلب مناقشة عامة مقدم من السيد العضو مجدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بمنظومة الصحة وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

كما تشهد أيضا مناقشة 6طلبات إحاطة وسؤال عن صعوبة إجراء الفحوصات الطبية لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة مقدمة منالعضو مرثا محروس والعضو هند حازم، والعضو وحيد فودة والعضو مي رشدي غيث والعضو ندى بسالي، وسؤال مقدم من العضو نبيل عسكر.

مناقشات منتظرة بالبرلمان الإسبوع المقبل حول تراخيص الصيدليات الخاصة وفوضى صرف الأدوية

وتشهد الجلسة العامة طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن تراخيص الصيدليات الخاصة وفوضى صرف الأدوية. طلبات إحاطة مقدمة منالعضو محمد الجبلاوي والعضو بهجت الصن والعضو مكرم رضوان والعضو أماني الشعولي، وسؤال مقدم من : السيدة العضو إيناس عبد الحليم أيضا طلب مناقشة عامة مقدم من السيد العضو أيمن أبو العلا وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين.

فوضى أسعار المستشفيات والعيادت الخاصة أمام البرلمان..واستدعاء القائم بأعمال وزير الصجة رسميا الثلاثاء القادم

وتشهد الجلسة نظر طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة عن تكليف الأطباء والصيادلة مقدمة من: العضو محمد عبد العليم داود والعضو أحمد عثمان، والعضو علاء خير الله، وطلب مناقشة عامة مقدم من العضو عمرو درويش وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة.

وتشهد أيضا طلبات إحاطة وسؤال وطلبات مناقشة عامة عن غياب الرقابة على المستشفيات والعيادات الخاصة مقدمة من العضو أمل زكريا قطب العضو زينب السلايمي، والعضو سامح السايح وسؤال مقدم من العضو زكي عباس طلبات مناقشة عامة مقدمة من العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع معايير لتسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة والعضو عمرو حسين هندي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة، والعضو هند رشاد وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن التوعية بمخاطر الزيادة السكانية والعضو مرفت آلكسان وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي بمخاطر الزيادة السكانية.

البرلمان يناقش سياسة الحكومة بشأن ملف الزيادة السكانية بحضور القائم بأعمال وزير الصحة

الجلسة العامة للبرلمان تشهد يوم الثلاثاء المقبل طلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة عن دور وزارة الصحة في الحد من الزيادة السكانية مقدمة منالعضو نافع عبد الهادى والعضو فتحي قنديل والعضو علي العساس

أيضا طلبات مناقشة عامة مقدمة من العضو أيمن أبو العلا وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن الزيادة السكانية وما لها من آثار سلبية على المجتمع. والعضو طلعت عبد القوي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة النمو السكاني المتزايد و العضو نسرين صلاح عمر وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع خطة واضحة للحد من الزيادة السكانية.

تشهد أيضا طلبا إحاطة عن زيادة فصول مدارس التمريض لسد العجز في أطقم التمريض، مقدمان منالعضو شيماء نبي العضو إيرين سعيد.

أمراض ضمور العضلات بمناقشات البرلمان الثلاثاء المقبل..وأبو العلا يندد بصعوبة اشتراطات البناء للمنشأت الطبيبة

تشهد الجلسة مناقشة طلبات إحاطة مقدمة منالعضو عمرو رشدي، عن المشاكل الموجودة بمديرية الصحة بالزيتون- محافظة القاهرة والعضو سكينة سلامة، عن القرار الوزاري بمنع سفر بعض التخصصات الطبية للخارج رغم عدم وجود عجز بهذه التخصصات، والعضو عفاف زهران، عن نقص الخلايا الجذعية التي تعد السبيل لعلاج العديد من الأمراض المستعصية.

كما تشهد أيضا مناقشة العضو أمل سلامة، عن الإغلاق المفاجئ لمركز السموم بالمنصورة، والعضو مجدي ملك، عن عدم تشغيل المعهد الفني الصحي بسمالوط – محافظة المنيا، والعضو محمد عبد الله زين الدين، عن دور الوزارة في الرقابة على سلامة الغذاء، والعضو سلمى مراد، عن معاناة مرضى ضمور العضلات والعضو أيمن أبو العلا، عن معاناة الوسط الطبي من صعوبة اشتراطات تراخيص المنشآت الطبية والعضو شيرين القشاش، عن عدم إقامة نقطة إسعاف بإحدى القرى بمركز شبين الكوم – محافظة المنوفية.

وتشهد أيضا العضو منى عمر، عن عدم القيام بحملات توعية وتطعيم لتجنب سرطان عنق الرحم والعضو عبلة الألفي، عن ضرورة إجراء التدريب المهاري المعتمد لجميع العاملين بالحضانات بالمستشفيات، وأسئلة مقدمة من العضو بهجت الصن، عن تضرر موظفي التأمين الصحي بالأقصر من نقلهم والعضو درويش مرعي، عن خطة الاستفادة من المباني الكائنة بجوار معهد ناصر والعضو محمد مصطفى السلاب، عن برامج التوعية والإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة العضو سكينة سلامة، عن عدم وجود المسحة الخاصة بالكشف عن الكورونا بمستشفيات وزارة الصحةطلب مناقشة عامة مقدم من السيدة العضو آيات الحداد وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع الوعي تجاه المرض النفسي وكيفية تعامل المجتمع مع المرضى النفسيين.