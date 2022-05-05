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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /695811/تعالى-خد-جثة-أخوك-ضبط-المتهمين-بالاعتداء-على-شابين-بسبب-قضية-نفقة-بالغربية

تمكنت وحدة مباحث قسم ثالث المحلة الكبرى، من ضبط ٤ متهمين فى واقعة الأعتداء بالسلاح الأبيض امام مسمع ومرئى من المارة على شابين وهم أشقاء طليقة أحد المتهمين، عقب صلاة العيد بسبب خلافات على النفقة والقايمة، ما أدى إلى أصابتهم بجروح قطعية فى مختلف أنحاء الجسد، وتم نقلهم لمستشفى المنشاوى بطنطا.

دوت الخليج

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم ثالث المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بقيام ٥ أشخاص هم " ا. ال م" ٣٠ سنة وصاحب ورشة طليق شقيقة المجنى عليهم، ووالده " ال . م " ٦٠ سنة بالأشتراك مع شقيقة " ي . ال " وخاله " م. م. ع " ٣٥ سنة وخاله الثانى "م. م " ٤٥ سنة بالأعتداء بالسلاح الأبيض " بلطة وسكين ومطواه " على شقيقين طليقة المتهم الأول وهم "نعيم السيد عباس ٢٧ سنة عامل وشقيقة الزغبي ١٦ سنة عامل" عقب صلاة العيد ما أدى إلى أصابتهم بجروح قطعية فى مختلف أنحاء الجسد.

المتهم الأول طليق شقيقتهم

وتم نقلهم إلى مستشفى المنشاوى لتلقى العلاج اللازم، ومن خلال التحقيق مع المجنى عليهم، أكدوا أن المتهم الأول طليق شقيقتهم " أمانى " عليه أحكام نفقة وتسليم قايمة المنقولات الزوجية، وأنه دائم التعدى عليهم، وعقب صلاة العيد فوجؤا بالمتهم بالأشتراك مع والده وشقيقه واخواله بالترصد للمجنى عليه الأول " الزغبى " فى الطريق العام بالمنطقة الصناعية، وأعتدوا عليه بالسلاح الأبيض والضرب بالشوم وأصابوه بجرح قطعى فى الرقبة وكدمات فى العين اليسرى، وأستطاع الأفلات منهم، فقاموا بالأتصال بشقيقه الأخر " نعيم " قائلين " تعالى خد جثة أخوك " وعندما ذهب لأنقاذ شقيقه أعتدوا عليه بالبلطة والسكين والمطواه، ما أدى إلى أصابته بجرح قطعى فى الرقبة والبطن وقطع فى اليدين، وقام أحد المارة بأنقاذه، ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم .

النيابة العامة

وباجراء التحريات حول الواقعة، تبين صحة الأتهامات وتم ضبط ٤ متهمين، كما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم الهارب وهو خال المتهم الأول، لعرضهم على النيابة العامة لتتولى باقى التحقيقات .