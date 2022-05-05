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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /695810/أمراض-ضمور-العضلات-بمناقشات-البرلمان-الثلاثاء-المقبلوأبو-العلا-يندد-بصعوبة-اشتراطات-البناء-للمنشأت-الطبيبة

تشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الثلاثاء المقبل مناقشة طلبات إحاطة مقدمة منالعضو عمرو رشدي، عن المشاكل الموجودة بمديرية الصحة بالزيتون- محافظة القاهرة والعضو سكينة سلامة، عن القرار الوزاري بمنع سفر بعض التخصصات الطبية للخارج رغم عدم وجود عجز بهذه التخصصات، والعضو عفاف زهران، عن نقص الخلايا الجذعية التي تعد السبيل لعلاج العديد من الأمراض المستعصية.

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كما تشهد أيضا مناقشة العضو أمل سلامة، عن الإغلاق المفاجئ لمركز السموم بالمنصورة، والعضو مجدي ملك، عن عدم تشغيل المعهد الفني الصحي بسمالوط – محافظة المنيا، والعضو محمد عبد الله زين الدين، عن دور الوزارة في الرقابة على سلامة الغذاء، والعضو سلمى مراد، عن معاناة مرضى ضمور العضلات والعضو أيمن أبو العلا، عن معاناة الوسط الطبي من صعوبة اشتراطات تراخيص المنشآت الطبية والعضو شيرين القشاش، عن عدم إقامة نقطة إسعاف بإحدى القرى بمركز شبين الكوم – محافظة المنوفية.

أمراض ضمور العضلات بمناقشات البرلمان الثلاثاء المقبل..وأبو العلا يندد بصعوبة اشتراطات البناء للمنشأت الطبيبة

وتشهد أيضا العضو منى عمر، عن عدم القيام بحملات توعية وتطعيم لتجنب سرطان عنق الرحم والعضو عبلة الألفي، عن ضرورة إجراء التدريب المهاري المعتمد لجميع العاملين بالحضانات بالمستشفيات، وأسئلة مقدمة من العضو بهجت الصن، عن تضرر موظفي التأمين الصحي بالأقصر من نقلهم والعضو درويش مرعي، عن خطة الاستفادة من المباني الكائنة بجوار معهد ناصر والعضو محمد مصطفى السلاب، عن برامج التوعية والإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة العضو سكينة سلامة، عن عدم وجود المسحة الخاصة بالكشف عن الكورونا بمستشفيات وزارة الصحةطلب مناقشة عامة مقدم من السيدة العضو آيات الحداد وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع الوعي تجاه المرض النفسي وكيفية تعامل المجتمع مع المرضى النفسيين.