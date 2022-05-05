انت الان تتابع تفاصيل خبر طاقم مسعفين ينقذ سيدة حامل فاجأتها الام الولادة على الطريق ببني سويف حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /695807/طاقم-مسعفين-ينقذ-سيدة-حامل-فاجأتها-الام-الولادة-على-الطريق-ببني-سويف

ثمن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التعامل الفوري الذي قام به طاقم إسعاف مرفق بني سويف، والذي أسفر عن إنقاذ سيدة حامل وإتمام عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف،مثمناً الجهود العظيمة والحيوية التي يبذلها العاملون بمرفق الإسعاف في حالة الطوارئ وتقديم الخدمات الطبية العاجلة للمواطنين.

دوت الخليج

وكانت غرفة عمليات مرفق إسعاف بني سويف،قد تلقت إخطاراً بوجود سيدة حامل فاجأتها آلام المخاض ،أثناء سفرها عبر الطريق الصحراوي الشرقي قادمة من أسيوط متوجهة إلى القاهرة ، وعلى الفور تم توجيه احدي سيارات الإسعاف لمكان البلاغ أمام بوابات بني سويف

آلام الولادة

وأثناء نقل السيدة الي المستشفي اشتدت آلام الولادة عليها مما استدعي الطاقم الإسعافي المكون من (علي محمد حسن و حفني جمال )، سرعة التدخل لمساعدتها وإنقاذ حياة الطفل حتي تمت عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف وتم الاطمئنان علي الأم والمولود والعلامات الحيوية لكليهما وتم نقل الأم والمولود الي مستشفي بني سويف التخصصي لمتابعه حالاتها وحالة المولود

حالات الولادة الطارئة جزء من البرنامج التدريبي

من جانبه أوضح الدكتور أحمد صادق مدير هيئة الإسعاف ببني سويف ان التعامل مع حالات الولادة الطارئة هو جزء من البرنامج التدريبي الذي يتم تدريب الاطقم الإسعافية عليه أثناء التدريبات الدورية التي تنظمها هيئة الإسعاف للاطقم الإسعافية ، لافتا إلى أن هذه هي الحالة الثانية لعملية ولادة تمت داخل سيارة إسعاف ببني سويف خلال الشهور القليلة الماضية حيث سبقتها حالة مماثلة في ديسمبر من العام الماضي لسيدة وضعت مولودها داخل إحدى سيارات الإسعاف علي طريق الزعفرانة