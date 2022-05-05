غداً.. الأهلي يختتم تدريباته الجماعية استعداداً لمواجهة وفاق سطيف

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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /695805/غدا-الأهلي-يختتم-تدريباته-الجماعية-استعدادا-لمواجهة-وفاق-سطيف

يختتم النادي الأهلي غداً الجمعة المران الختامي في تمام الساعة الخامسة ، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويواجه الأهلي فريق وفاق سطيف الجزائري في التاسعة من مساء السبت المقبل على استاد الأهلي we السلام في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

نتيجة مباراة الأهلي والرجاء

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 1\2، عن طريق عمرو السولية من ركلة جزاء، وحسين الشحات مبعد عرضية من بيرسي تاو، فيما أحرز هدف الرجاء محمد زريدة.

وفي مباراة العودة التي انتهت بالتعادل الفريقان بهدف لكل منهما.

تقدم فريق الرجاء عن طريق فابريس نجوما في الدقيقة 5، وتعادل محمد عبد المنعم للأهلي في الدقيقة 44

وشهدت مباراتي الذهاب والعودة إضاعة النادي الأهلي لركلتي جزاء، حي أضاع عمرو السولية في لقاء الذهاب، بينما أضاع علي معلول في لقاء العودة.

الأهلي في نصف النهائي

بهذه النتيجة يصعد النادي الأهلي لمواجهة نادي وفاق سطيف الجزاري بعد أن استطاع هزيمة الترجي التونسي بهدف مقابل لا شيئ، في مباراتي الذهاب والعودة.

حيث انتهت مباراة الذهاب في الجزائر بين وفاق سطيف والترجي بالتعادل السلبي، لكن نجح الفريق الجزائري في خطف بطاقة التأهل من ملعب رادس بتونس، بعد الفوز بهدف دون رد.

نتيجة مباراة الأهلي أمام سيراميكا

وفشل النادي الأهلي في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، بعد تعادله أمام نادي سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما.

ونجح فريق سيراميكا كليوباترا في تسجيل الهدف الأول في النادي الأهلي، عن طريق باسم مرسي، في الدقيقة 88، بينما تعادل محمد مجدي قفشة من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وكان الأهلي قد تلقى هزيمة من المصري بهدف مقابل لا شيئ، ثم تعادل سلبي أمام طلائع الجيش.