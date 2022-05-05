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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /695794/الآن-جدول-امتحانات-الدبلومات-الفنية-٢٠٢٢-الترم-الثاني

يبحث الكثير من طلاب الدبلومات الفنية، عن تفاصيل جدول امتحانات الترم الثانى ٢٠٢٢ على محركات جوجل، وتتلقى وزارة التربية والتعليم العديد من الأسئلة على حسابتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي حول موعد امتحانات الدبلومات الفنية بكل أقسامها المختلفة، ولذلك ننشر لكم تفاصيل امتحانات الدبلومات الفنية ٢٠٢٢.

دوت الخليج

جدول امتحانات الدبلومات الفنية ٢٠٢٢ الترم الثاني

وكان الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أعلن أن وزارة التربية والتعليم قد اعتمدت جدول امتحانات الدبلومات الفنية بأنظمتها وأقسامها المختلفة.

وكانت المديريات التعليمية قد تلقت خطابا رسميا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن الاستعداد لعقد امتحانات الدبلومات الفنية ٢٠٢٢ ولوضع أسئلة الامتحانات لجميع التخصصات الدبلومات الفنية.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية ٢٠٢٢ الترم الثاني

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد أعلنت أن امتحانات الدبلومات الفنية " العملية بكل أقسامها سوف تبدأ السبت الموافق ٢١ من شهر مايو الجارى، وسوف تبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق ٢٨ مايو الجارى وسوق تنتهى امتحانات الدبلومات الفنية يوم ٩ من شهر بوينو المقبل.

وأعلنت وزارة التربية والتعلي والتعليم الفنى أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لعقد امتحانات الدبلومات الفنية بجميع تخصصاتها ( صناعى- تجارى- زراعى- فندقى وتعليم وتدريب مزدوج) فى موعدها المحدد دون وجوى اى تأجيل.

ويبلغ عدد اللجان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية ٢٠٢٢ فى كل التخصصات حوالى ٣١٠٠ لجنة تعليمية، وأعلنت الوزارة أن هذا العام سوف يشهد تخريج أول دفعة من المدارس المتطورة التى تقوم بتطبيق "البرامج المطورة ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المهني"، ويبلغ عدد خرجين أول دفعة من المدارس المتطورة ٢٣ الف طالب.

وزارة التربية والتعليم تضع نصائح للحماية من فيروس كورونا داخل لجان امتحانات نهاية العام ٢٠٢٢

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد وضعت نصائح من أجل الوقاية من فيروس كورونا، وصرحت الوزارة أن امتحانات الدبلومات الفنية ٢٠٢٢ سوف تجرى داخل اللجان المؤمنة فى المدارس وسوف تكون اللجان بها كافة الإجراءات الاحترازية من اجل الحفاظ على صحة طلاب الدبلومات الفنية والمراقبين.