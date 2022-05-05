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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /695792/جامعة-سوهاج-تستضيف-نموذج-محاكاة-مجلس-النواب-بحضور-لفيف-من-القيادات-البرلمانية

دوت الخليج

صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال إن الفاعلية تأتي تحت رعاية وبحضور معالى الوزير اللواء / طارق الفقى محافظ سوهاج، وينظمها اسرة طلاب من اجل مصر تحت رئاسة الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بمشاركة وحضور لفيف من القيادات البرلمانية .

الفاعلية تنظم ايمانا بدور الشباب في رقي الوطن

واشار عبد الخالق إن الفاعلية تنظم ايمانا بدور الشباب في رقي الوطن تحت قيادة حكيمة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، تسعى لتمكين الشباب وتثقيفهم واعدادهم للمستقبل بشكل يحافظ على وحدة وكيان الدولة المصرية واوضح الدكتور حسان النعماني أن الجلسة الختامية لنموذج المحاكاه سوف تستضيف المهندس اشرف رشاد النائب الاول لرئيس حزب مستقبل وطن، (الامين العام) وزعيم الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب، والدكتور طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان، المهندس حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة المهندس ياسر عمر، وكيل اول لجنة الخطة والموازنة، وكذلك اعضاء الهيئة البرلمانية لمحافظة سوهاج، واللواء محمد مصطفى امين عام الحزب بالمحافظة وامناء واعضاء اللجان النوعية بحزب مستقبل وطن بالمحافظة