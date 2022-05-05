مرصد الكهرباء: أقصي حمل متوقع اليوم 23 ألف ميجاوات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 06:28 مساءً - ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، اليوم الخميس، أن أقصى حمل اليوم 23 ألفًا 750 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وأوضح مرصد الكهرباء، أن أقصي حمل متوقع اليوم 23 ألفًا و750 ميجاوات، مقابل 18 ألفًا و450 ميجاوات أمس الأربعاء، لافتًا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس الأربعاء 25 ألفًا و600 ميجاوات.

وذكر المرصد أن الحمل الأدنى في الإنتاج والفارق بين المتوقع والمتاح يبلغ 14 ألف و900 ميجاوات، وأن نسبة المتغيرات بالمقارنة بالعام الماضي كانت على مستوى الحمل الأقصى 7.39%، فيما أكد مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الحمل الأدنى بلغ 10.73%.

ونوه إلى أن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم الخميس، باللون الأخضر (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

وذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء، ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

وبحسب المرصد يعود تجنب الفصل في الأحمال في وقت الذروة وفى الفترة التي يزيد فيها الطلب على الطاقة إلى نتائج ما يتم اتباعه وتطبيقه من سياسة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، في الوقت الذي ترتفع فيها الأحمال للحد الأعلى، وتكون بين الساعة السادسة مساء إلى العاشرة مساء خلال فصل الشتاء وبين السابعة مساء حتى الحادية عشرة خلال فصل الصيف.