الأوقاف تكشف حقيقة تنظيم الزيارات لمقام الإمام الحسين وغرفة المقتنيات النبوية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 06:28 مساءً - كشفت وزارة الأوقاف حقيقة ما تردد مؤخرا عن تنظيم الزيارات لمقام الحسين رضي الله عنه.

وأكدت وزارة الأوقاف أنها لم تصدر أي تعليمات بشأن تنظيم زيارة مقام الإمام الحسين أو غرفة المقتنيات النبوية الشريفة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح مسجد سيدنا الحسين بعد أعمال التجديد الشاملة للمسجد بما في ذلك المقصورة الجديدة للضريح الشريف للإمام الحسين، وشارك الرئيس في الافتتاح عظمة السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه سمو الأمراء من اشقائه وأنجاله، منهم الأمير القائد جوهر عز الدين، والأمير جعفر الصادق سيف الدين، وكذلك السيد مفضل محمد حسن ممثل السلطان بمصر".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي ان تطوير مسجد سيدنا الحسين يأتي في إطار توجيهات الرئيس بترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً أضرحة الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب، وذلك بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية، وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنبًا إلى جنب مع التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة، بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها، لتتكامل مع جهود الدولة فى تطوير المواقع الاثرية بالقاهرة الفاطمية والتاريخية.

كما اضاف المتحدث الرسمى في هذا السياق، بأنه في إطار العلاقات الوطيدة التاريخية بين مصر وطائفة البهرة، فأن عظمة سلطان البهرة له جهود مقدرة فى ترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية، منها أضرحة السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا الحسين، وذلك فضلًا عن الأنشطة الخيرية الأخرى المتنوعة لطائفة البهرة فى مصر، بالإضافة إلى دعم صندوق "تحيا مصر".



وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي ركعتين تحية للمسجد داخل مسجد سيدنا الحسين وذلك عقب وصوله المسجد كما تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعمال التجديد الشاملة لمسجد سيدنا الحسين.

ومن جانبه وجه السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند،الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لما يبذله الرئيس من جهود في حب آل البيت من خلال تطوير أضرحة آل البيت.

ومن جانبه رحب الرئيس السيسى بسلطان طائفة البهرة بالهند قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم اسمح لى أنى أرحب بيك ضيف عزيز غالي علينا دائما أنت والوفد المرافق ليك واشكر حضرتك على الاهتمام والجهد اللى بتقدمه تجاه أضرحة آل البيت.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: الشكر بأسمى وبأسم كل المصريينكل سنة وأنتم طيبين شكرا جزيلا وربنا يديك الصحة والسلامة والعافية أنت والوفد المرافق ليك اهلا وسهلا.

كما استمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى شرح تفصيلي إلى محتويات مسجد سيدنا الحسين من أثار تاريخة إسلامية كما استمع الرئيس إلى شرح عن أعمال التطوير من قيادات الهيئة الهندسية.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه خلال تطوير وتجديد مسجد الحسين لا يتم الاقتراب من الآثار الموجودة داخل المسجد.