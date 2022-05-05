الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة الأسبوع المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 06:28 مساءً - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأيام المقبلة، متوقعة أن يكون هناك نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد وسيناء والسواحل الشمالية وشمال الصعيد

وحذرت الهيئة إلى عودة الشبورة الصباحية بدءا من غد الجمعة وحتى الاثنين المقبل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة

أما يوما الثلاثاء والأربعاء فسيكون هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 27: 35

درجة الحرارة الصغرى: 20:17

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 22:30

درجة الحرارة الصغرى: 17:18

جنوب سيناء

درجة الحرارة العظمى: 36:31

درجة الحرارة الصغرى: 21:24

الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42:29

درجة الحرارة الصغرى: 26:18

طقس الغد

و أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الجمعة،حيث يسود طقس مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحري و شمال الصعيد،و على السواحل الشمالية ، لطيفا ليلا على معظم الأنحاء

ويكون هناك نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر وشمال الصعيد

ويسود طقس غائم جزئى على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية

ويسود طقس مشمس على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر وشمال الصعيد

طقس القاهرة

وقالت الهيئة: إنه من المتوقع أن يسود طقس مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحري، مائلا للبرودة ليلا

كما توقعت أن يسود طقس معتدلا على السواحل الشمالية الغربية ومائلا للحرارة على السواحل الشرقية، نهارا مائلا للبرودة ليلا،وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس حار على جنوب سيناء وسلاسل البحرالأحمر نهارا لطيفا ليلا

وتوقعت أيضا أن يسود طقس مائلا للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".

إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".

إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".

إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".

إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".

السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".

الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".

الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، برج العرب، الحمام".

ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

الساحل الشمالي الشرقي: "بورسعيد، العريش، رفح".

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقَّعة:

القاهرة الصغرى 17 والعظمى 27

الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 22

طنطا الصغرى 17 والعظمى 25

شبين الكوم الصغرى 17 والعظمى 25

دمنهور الصغرى 17 والعظمى 26

بلطيم الصغرى 18 العظمى 23

مطروح الصغرى 16 والعظمى 21

السلوم الصغرى 15 والعظمى 22

سيوة الصغرى 14 والعظمى 27

بورسعيد الصغرى 17 العظمى 23

دمياط الصغرى 18 والعظمى 24

الزقازيق الصغرى 18 والعظمى 26

المنصورة الصغرى 17 والعظمى 26

الاسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 28

السويس الصغرى 17 والعظمى 27

العريش الصغرى 16 والعظمى 23

رفح الصغرى 16 والعظمى 22

رأس سدر الصغرى 17 والعظمى 30

نخل الصغرى 13 العظمى 24

نويبع الصغرى 18 والعظمى 31

طابا الصغرى 16 والعظمى 29

كاترين الصغرى 11 والعظمى 24

الطور الصغرى 22 والعظمى 26

شرم الشيخ الصغرى 21 والعظمى 31

الغردقة الصغرى 20 والعظمى 30

مرسى علم الصغرى 21 والعظمى 31

الفيوم الصغرى 18 والعظمى 29

بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 28

المنيا الصغرى 19 والعظمى 27

أسيوط الصغرى 18 والعظمى 29

سوهاج الصغرى 19 والعظمى 30

قنا الصغرى 20 والعظمى 32

الأقصر الصغرى 20 والعظمى 33

أسوان الصغرى 21 والعظمى 35

أبوسمبل الصغرى 19 والعظمى 34

الوادى الجديد الصغرى 20 والعظمى 32

شلاتين الصغرى 19 والعظمى 31

أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 30

حلايب الصغرى 19 والعظمى 28

رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 27