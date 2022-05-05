توريد 43 ألف طن قمح لـ شوّن وصوامع أسوان

جدة - نرمين السيد - وأضاف عطية - فى بيان اليوم الخميس - أنه توجد لجان تم تشكيلها لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، وأن عمليات التوريد تسير دون وجود أية عقبات أو عوائق.

ووجه رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة الكميات التى يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون والبناكر، مع تقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد، وتحفيزهم وتشجيعهم لتوريد جميع الكميات التى يتم حصادها بواقع 18 أردبا عن الفدان وبحد أدنى 12 أردبا عن الفدان.

وأوضح أنه تم حصر المساحات المنزرعة والكميات المتوقع حصادها بمتابعة ميدانية من رؤساء المراكز والمدن بإجمالى مساحات 126.5 ألف فدان لتحقيق المستهدف بنهاية الموسم وهو الوصول إلى 166.6 ألف طن.

وكلف بعمل تقييم شامل لأداء رؤساء المراكز والمدن والذى من بين محاوره نجاح موسم حصاد القمح طبقا للنسب المحققة بالتنسيق بين مديريات الزراعة والتموين وجميع الجهات المعنية لتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أية كميات من القمح يتم ضبطها خارج الإطار القانونى لتداول القمح.