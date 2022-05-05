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جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير، عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، اليوم الخميس: "سيعلن عن ذلك فى حينه عند إقرار لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء لعودة فتح المقامات والأضرحة".
وتابع: "سيتم عرض ذلك على اللجنة فى أقرب اجتماع لها بإذن الله تعالى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف: عرض فتح المقامات والأضرحة على اجتماع «إدارة أزمة كورونا» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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