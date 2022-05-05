الأوقاف: عرض فتح المقامات والأضرحة على اجتماع «إدارة أزمة كورونا»

جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير، عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، اليوم الخميس: "سيعلن عن ذلك فى حينه عند إقرار لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء لعودة فتح المقامات والأضرحة".

وتابع: "سيتم عرض ذلك على اللجنة فى أقرب اجتماع لها بإذن الله تعالى".