عاجل- محلية أسوان تنفى قتل الأحصنة المصادرة: لا تنجرفوا وراء الشائعات

جدة - نرمين السيد - أكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، أنه يتم تسليم الأحصنة التى يتم مصادرتها من الشوارع خصوصًا بطريق كورنيش النيل، إلى أصحابها عقب سداد الغرامات المالية المقررة، مطالبة بعدم الانجراف وراء مروجى الشائعات والذين رددوا بأنه يتم قتل الأحصنة المصادرة والتى يتم ضبطها فى الشوارع.





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