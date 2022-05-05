برلمانى كندى: الجالية المصرية محور ازدهار وتقدم كندا

جدة - نرمين السيد - أشاد البرلمانى الكندى المصرى، شريف سبعاوى، اليوم الخميس، بالدور الكبير الذى تلعبه الجالية المصرية فى دعم الازدهار الاقتصادى لكندا، مشيرا إلى أن المصريين من أهم الجاليات فى البلاد.





جاءت تصريحات سبعاوى خلال مراسم إعلان رئيس وزراء أونتاريو، دوج فورد، بدء الحملة الانتخابية لحزب المحافظين الكندى للانتخابات المزمع عقدها فى الثانى من يونيو المقبل، وسط تواجد عدد ضخم من الجالية المصرية فى الحدث لدعم إعادة ترشح سبعاوى.

وقال سبعاوى، وهو أول برلمانى من أصول مصرية فى كندا - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الجالية المصرية وقفت بقوة خلفه خلال الإنتخابات الماضية، والتى كللت بفوزه ليصبح أول برلمانى من أصول مصرية فى برلمان كندى، مشيرا إلى أن هناك عددا من الإنجازات تحققت خلال السنوات الأربع الماضية، أهمها الموافقة على مشروع قانون شهر الحضارة المصرية فى أونتاريو، الذى يعتبره انتصارا كبيرا للجالية فى كندا، بجانب التركيز على تحسين حياة المواطنيين فى أونتاريو، خاصة بعد عامين من الإغلاق بسبب الجائحة، وتطوير القطاع الطبى وزيادة عدد الأسرة فى المستشفيات ودور الرعاية طويلة الأجل، وتحسين البنية التحتية وتوسيع الطرق وتطوير الإنترنت.

وأكد سبعاوى أن حكومة أونتاريو هى أول حكومة على مستوى كندا كلها؛ تجعل من دخول المهاجرين الجدد سوق العمل فى تخصصاتهم هو أولويتها.

والتقى رئيس حكومة مقاطعة أونتاريو زعيم الحزب التقدمى المحافظ دوج فورد بعد ظهر يوم الإثنين الماضى بنائبة حاكمة كندا العامة فى مقاطعة أونتاريو اليزابيت داودزويل، حيث طلب منها حل البرلمان. وتمت الموافقة من قبلها على طلبه مما يؤذن ببدء الحملة الانتخابية المحلية رسميا.

ويشير بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة إلى أنه "تم حل الجمعية التشريعية (البرلمان) الثانية والأربعين فى أونتاريو رسميا فى الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الثلاثاء".

ومن المقرر أن تجرى الإنتخابات فى الثانى من يونيو بعد أربع سنوات على آخر انتخابات جرت فى المقاطعة.