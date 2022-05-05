محافظ الشرقية: توريد نحو 46 ألف طن قمح للشون والصوامع

جدة - نرمين السيد - وأضاف غراب - فى بيان اليوم الخميس - أنه تم حصاد 115 ألفا و714 فدانا من إجمالى الأراضى المنزرعة بالقمح والبالغ مساحتها 423 ألفا و222 فدانا بزيادة 14 ألف فدان عن العام الماضى.

وأوضح أن موسم حصاد وتوريد القمح هذا العام يعد موسما استثنائيا يحتاج إلى تضافر جميع الجهود لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لاستقبال القمح؛ لاستلام أكبر كمية حفاظا على مكتسبات الدولة والأمن الغذائى لها.

وتابع أنه تم الاتفاق مع مديرية الأوقاف بتخصيص جزء من خطبة الجمعة لتوعية المزارعين بأهمية توريد القمح وسيتم صرف مستحقاتهم خلال 48 ساعة، كما تم عقد ندوات إرشادية لجميع المزارعين لحثهم على حصاد القمح فور نضجه بنسبة 100%، حتى لا يحدث فاقد أو ينفرط المحصول.

وأكد أنه تم تسكين مهندس زراعى فى كل شونة وصومعة لمتابعة عمليات التوريد وتذليل أية عقبات أمام منتجى القمح، كما تقرر تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم فى عضويتها ممثلى هيئة الصادرات والواردات الزراعية والجهة المسوقة وقبانى وأمين الشون تتولى وزن الغلال وتحديد درجة نقاوتها لصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة.

وطالب بإعداد خريطة جغرافية موضح بها كميات القمح المنزرعة والكميات المقرر توريدها خلال أسبوع من تاريخه لإحكام السيطرة على التسويق وضمان توريد الكميات المطلوبة، حيث أن تحديد خريطة جغرافية للحصاد تساعد فى تحديد خطوط سير تشوين القمح بالصوامع والشون.

وقال إنه تقرر حظر نقل محصول القمح خارج المحافظة وتكثيف الحملات الرقابية لضبط أية كميات مهربة ومصادرتها على الفور للحفاظ على المركز الأول الذى تحظى به المحافظة فى الإنتاجية والتوريد سنويا، منوها بأن الصوامع والشون سوف تظل أبوابها مفتوحة حتى منتصف يوليو القادم.