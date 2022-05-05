«مطروح الأزهرية» تنهى استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

جدة - نرمين السيد - قال عبدالعظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الخميس، إن المنطقة أنهت استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى 2021-2022 للنقل والشهادات، والتى تبدأ اعتبارا من يوم السبت 7 مايو الجارى حتى الأول من يونيو المقبل.





ووجه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية - فى بيان - تعليماته لمديرى المراحل والإدارات والمعنيين، بضرورة انضباط عملية الامتحانات داخل اللجان، طبقا للتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، مشددا على التأكد من تأمين المنشآت كافة، وتأمين الأسئلة، وتشكيل لجان أمن بالمعاهد، وموافاة المنطقة بأسمائهم وأرقام هواتفهم، منبها على الانضباط داخل اللجان بالنسبة للطالب من عدم الغش والشغب، دون إرهاب الطالب، ولا يسمح لغير العاملين باللجنة بالدخول إلى مقرها. وأكد الانتهاء من كل الإجراءات الاحترازية التى من شأنها الحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين من إجراء عمليات التطهير والتعقيم الدائم والمستمر لكافة المنشآت مع استخدام المشاركين فى عملية الامتحان للأقنعة الواقية والمطهرات. وطالب سالم، رؤساء الكنترولات بإنهاء أعمال التصحيح أولا بأول لإعلان النتائج فى أقرب وقت، وطمأنة الطلاب والعمل بروح الفريق والتحلى بالالتزام والهدوء، والاستقرار والسرية التامة حتى يتم أداء العمل على الوجه الأمثل.

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