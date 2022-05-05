محافظ المنيا: توريد أكثر من 37 ألف طن من الأقماح للشون والصوامع

جدة - نرمين السيد - قال محافظ المنيا أسامة القاضى إنه جرى توريد 37 ألفا و849 طن قمح للشون والصوامع منذ بداية موسم توريد المحصول بجميع المواقع التخزينية، والبالغ عددها 44 موقعا بجميع المراكز، وذلك للعمل بشكل منتظم لاستقبال القمح من الموردين والمزارعين.





جاء ذلك خلال تلقيه اليوم الخميس، تقريرا مفصلا من الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين حول إعادة فتح جميع مواقع استلام الأقماح للعمل بشكل منتظم لاستقبال القمح من الموردين والمزارعين، وكذلك البيان التفصيلى لأعمال التوريد بكل موقع تخزينى.

ووجه المحافظ، بتقديم كل أشكال وصور الدعم والتيسيرات على المزارعين لاستقبال القمح بشكل منتظم مع التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقا للضوابط الموضوعة.

وعلى صعيد آخر، نفذت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا حملات مكبرة خلال إجازة عيد الفطر المبارك لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والتى أسفرت عن إزالة 21 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائى؛ تنفيذا لتوجيهات المحافظ أسامة القاضى.

ففى مركز المنيا، جرت إزالة وإيقاف 14 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية وبدون ترخيص بقرى (صفط الشرقية - تلة - ادمو - الحواصلية - هيها - بنى أحمد الغربية - طوخ الخيل).

وفى مركز العدوة، تم إزالة حالة تعد بالبناء المخالف فى المهد خارج الحيز العمرانى بقرية برمشا، بالإضافة لإيقاف حالة تعد بالبناء بدون ترخيص بحى غرب المركز، وفى مركز أبو قرقاص تم إيقاف وإزالة حالتى تعد بالبناء بدون ترخيص فى المهد بقرية بنى موسى.

وفى مركز ملوى، جرت إزالة حالتى تعد بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بقريتى دير البرشا وابشادات، وفى مركز سمالوط، تم إزالة حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية فى المهد بقرية منقطين.