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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /695806/البرلمان-يناقش-سياسة-الحكومة-بشأن-ملف-الزيادة-السكانية-بحضور-القائم-بأعمال-وزير-الصحة

الجلسة العامة للبرلمان تشهد يوم الثلاثاء المقبل طلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة عن دور وزارة الصحة في الحد من الزيادة السكانية مقدمة منالعضو نافع عبد الهادى والعضو فتحي قنديل والعضو علي العساس

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أيضا طلبات مناقشة عامة مقدمة من العضو أيمن أبو العلا وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن الزيادة السكانية وما لها من آثار سلبية على المجتمع. والعضو طلعت عبد القوي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة النمو السكاني المتزايد و العضو نسرين صلاح عمر وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع خطة واضحة للحد من الزيادة السكانية.

تشهد أيضا طلبا إحاطة عن زيادة فصول مدارس التمريض لسد العجز في أطقم التمريض، مقدمان منالعضو شيماء نبي العضو إيرين سعيد.

البرلمان يناقش سياسة الحكومة بشأن ملف الزيادة السكانية بحضور القائم بأعمال وزير الصحة

كما تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى يوم الثلاثاء المقبل مناقشة 79طلب إحاطة وسؤال و3طلبات مناقشة عامة عن سوء الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية نتيجة نقص وتهالك المنشآت الطبية ونقص الأجهزة والمستلزمات الطبية ونقص عدد الأطباء وسوء أحوالهم.

طلبات المناقشة العامة مقدم من العضو سحر بشير وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة الصحة والعضو عبد الله أحمد عبد الله وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تطوير المستشفيات الحكومية والعضو سحر صدقي خليفة وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد الأطباء ونقص المستلزمات الطبية.