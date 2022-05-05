أصالة تحيي حفلًا بمدينة نصر في هذا الموعد

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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /695803/أصالة-تحيي-حفلا-بمدينة-نصر-في-هذا-الموعد

تستعد الفنانة السورية أصالة لإحياء حفلًا غنائيًا يوم ٢٧ من شهر مايو الجارى، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر ومن المتوقع أن تحقق صدى واسع نظرًا لجماهيريتها الواسعة.

دوت الخليج يرصد موعد حفل الفنانة السورية أصالة بمركز القاهرة الدولي بمدينة نصر.

حمل أصالة يثير الجدل

من جانبه، تداول رواد السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية صورًا للفنانة السورية أصالة، ظهرت فيها ببطن ممتلئ وهو ما أثار الجدل حول كونها حامل من زوجها الجديد فائق حسن.

أصالة تطرح دنيتي الحلوة

هذا وقد طرحت الفنانة أصالة، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “دنيتي الحلوة” عبر القناة الرسمية الخاصة بها.

وتقول كلمات أغنية دنيتي الحلوة:

كلمات أغنية دنيتي الحلوة

حببتي وصاحبتي وبنتي ونور عيني ده مهما أنا قولت عنك مش هكفي كلام يا روحي يا دنيتي الحلوة اللي تكفيني يا أغلى عليا من نفسي يا أجمل شام

يا ملكة منورة قلبي يا ست الناس يا فرحة قلبي وحياتي بتفاصيلها أنا لو قولت إيه مش هوصف الإحساس دانا الليلة هخدها فحضني أغنيلها

بحبك حب رباني يا أكتر واحدة فهماني مشاعري بيكي ربطاني أنا طايرة من الأفراح يارب يحفظك ليا واشيلك جوا في عنيا يا شام يا منورة الدنيا بشوفك قلبي أنا بيرتاح

بحبك حب رباني يا أكتر واحدة فهماني مشاعري بيكي ربطاني أنا طايرة من الأفراح يارب يحفظك ليا واشيلك جوا في عنيا يا شام يا منورة الدنيا بشوفك قلبي أنا بيرتاح

وبدعي ليكوا تتهنوا وتشوفوا الخير يا حلو بروحك الحلوة يا أطيب قلب يا أحمد ياللي في عنيك بحر حب كبير في عينك شام دي هيا أغلى وأجمل حب

وبدعي ليكوا تتهنوا وتشوفوا الخير يا حلو بروحك الحلوة يا أطيب قلب يا أحمد ياللي في عنيك بحر حب كبير في عينك شام دي هيا أغلى وأجمل حب

بحبك حب رباني يا أكتر واحدة فهماني مشاعري بيكي ربطاني أنا طايرة من الأفراح يارب يحفظك ليا واشيلك جوا في عنيا يا شام يا منورة الدنيا بشوفك قلبي أنا بيرتاح