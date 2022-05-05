فوضى أسعار المستشفيات والعيادت الخاصة أمام البرلمان..واستدعاء القائم بأعمال وزير الصحة رسميا الثلاثاء القادم

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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /695802/فوضى-أسعار-المستشفيات-والعيادت-الخاصة-أمام-البرلمانواستدعاء-القائم-بأعمال-وزير-الصحة-رسميا-الثلاثاء-القادم

تشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الثلاثاء لمقبل نظر طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة عن تكليف الأطباء والصيادلة مقدمة من: العضو محمد عبد العليم داود والعضو أحمد عثمان، والعضو علاء خير الله، وطلب مناقشة عامة مقدم من العضو عمرو درويش وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة.

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وتشهد أيضا طلبات إحاطة وسؤال وطلبات مناقشة عامة عن غياب الرقابة على المستشفيات والعيادات الخاصة مقدمة من العضو أمل زكريا قطب العضو زينب السلايمي، والعضو سامح السايح وسؤال مقدم من العضو زكي عباس طلبات مناقشة عامة مقدمة من العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع معايير لتسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة والعضو عمرو حسين هندي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة، والعضو هند رشاد وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن التوعية بمخاطر الزيادة السكانية والعضو مرفت آلكسان وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي بمخاطر الزيادة السكانية.

فوضى أسعار المستشفيات والعيادت الخاصة أمام البرلمان..واستدعاء القائم بأعمال وزير الصجة رسميا الثلاثاء القادم

كما تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى يوم الثلاثاء المقبل مناقشة 79طلب إحاطة وسؤال و3طلبات مناقشة عامة عن سوء الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية نتيجة نقص وتهالك المنشآت الطبية ونقص الأجهزة والمستلزمات الطبية ونقص عدد الأطباء وسوء أحوالهم.

طلبات المناقشة العامة مقدم من العضو سحر بشير وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة الصحة والعضو عبد الله أحمد عبد الله وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تطوير المستشفيات الحكومية والعضو سحر صدقي خليفة وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد الأطباء ونقص المستلزمات الطبية.