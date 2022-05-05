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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /695801/القبض-على-عامل-وطفلته-قتلا-شخصا-أخذا-بالثأر-لزوجته-في-قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط عامل وطفله بتهمة قتل آخر، أخذا بالثأر لزوجته التي قتلت على يد المجني عليه بقرية دندرة التابعة لمركز قنا.

دوت الخليج

تعود أحداث الواقعة إلى يوم الثلاثاء الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقنا بلاغا بمقتل شاب بنجع الجبيل بقرية دندرة التابعة لمركز قنا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث.

طلقات نارية بنجع الجبيل بقرية دندرة بمركز قنا

بالانتقال والفحص تبين مقتل عادل عبد النبي سلامة، يبلغ من العمر 40 عاما، بطلقات نارية بنجع الجبيل بقرية دندرة بمركز قنا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي.

المتهم الرئيسي في الواقعة

وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة عبد الحميد.م.م.أ، وطفله البالغ من العمر 12 عاما، أخذا بالثأر من المجني عليه لقتله زوجته. وأوضح التحريات أن المتهم الرئيسي في الواقعة استقل موتوسيكل بقيادة طفله من زوجته الثانية، وتربصا بالمجني عليه وأثناء مروره بالطريق أطلق عليه أعيرة نارية أودت بحياته في الحال، أخذا بالثأر لمقتل زوجته.

تمكنت قوة أمنية بمركز شرطة قنا من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

كان قد عثر أهالي نجع الجبيل بقرية دندرة التابعة لمركز قنا ، ثانى أيام العيد ، على جثة شاب أربعيني ملقى على طريق الجبيل، وبها طلق ناري، وعلى الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية التي انتقلت إلى موقع الحادث.

وكانت البداية بتلقي اللواء مسعد عبد الجليل أبو سكين، مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب أربعيني، بها طلق ناري على طريق الجبيل بقرية دندرة بمركز قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.