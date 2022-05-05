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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /695800/وزير-الطيران-يتفقد-مطار-شرم-الشيخ-لمتابعة-التشغيل-والاطمئنان-على-جودة-خدمات-المسافرين

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم، مطار شرم الشيخ الدولى، وذلك لمتابعة انتظام حركة التشغيل والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، مع الكثافة التي يشهدها المطار حاليا، بالتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك وزيادة أعداد السياح الوافدين إلى مدينة شرم الشيخ مع بداية الموسم الصيفي .

دوت الخليج و تفقد منار، صالات السفر والوصول الدولى والداخلى وكاونترات الجوازات ومنطقة سيور الحقائب واستراحات الخدمة المميزة والأسواق الحرة والكافتريات والحجر الصحى والجمارك وبرج المراقبة الجوية وغرفة كاميرات المراقبة، بالإضافة إلي الأسوار الخارجية وبوابات الدخول والخروج. وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ لمتابعة التشغيل والاطمئنان على جودة خدمات المسافرين وأشاد وزير الطيران المدني، بالإجراءات الأمنية المطبقة والتنسيق الكامل بين جميع الجهات العاملة بالمطار وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية وقواعد السلامة الصحية بكل دقة. وهنأ منار، العاملين بالمطار بمناسبة عيد الفطر المبارك، موجهاً لهم الشكر علي الجهد الكبير الذى يبذلونه والتواجد الفعال كل فى موقعه خلال هذه الفترة. كما وجه التحية والتقدير لرجال وزارة الداخلية على الأداء المتميز والمجهود الكبير المبذول لتطبيق الإجراءات الأمنية بكل دقة في المطار، وكذلك رجال الجمارك على جهودهم الكبيرة . ووجه وزير الطيران، بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لضيوف مصر وتقديم أعلى مستوى من الخدمات، والعمل على تيسير إجراءات سفرهم ووصولهم بسهولة ويسر مشيداً بالالتزام التام بتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والضوابط الوقائية.

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