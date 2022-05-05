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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /695798/مناقشات-منتظرة-بالبرلمان-الإسبوع-المقبل-حول-تراخيص-الصيدليات-الخاصة-وفوضى-صرف-الأدوية

تشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الثلاثاء المقبل طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن تراخيص الصيدليات الخاصة وفوضى صرف الأدوية.

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طلبات إحاطة مقدمة منالعضو محمد الجبلاوي والعضو بهجت الصن والعضو مكرم رضوان والعضو أماني الشعولي، وسؤال مقدم من : السيدة العضو إيناس عبد الحليم أيضا طلب مناقشة عامة مقدم من السيد العضو أيمن أبو العلا وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين.

كما تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى يوم الثلاثاء المقبل مناقشة 79طلب إحاطة وسؤال و3طلبات مناقشة عامة عن سوء الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية نتيجة نقص وتهالك المنشآت الطبية ونقص الأجهزة والمستلزمات الطبية ونقص عدد الأطباء وسوء أحوالهم.

مناقشات منتظرة بالبرلمان الإسبوع المقبل حول تراخيص الصيدليات الخاصة وفوضى صرف الأدوية

طلبات المناقشة العامة مقدم من العضو سحر بشير وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة الصحة والعضو عبد الله أحمد عبد الله وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تطوير المستشفيات الحكومية والعضو سحر صدقي خليفة وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد الأطباء ونقص المستلزمات الطبية.