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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /695797/أرقام-خيالية-تعرف-على-إيرادات-فيلم-العنكبوت-في-ثالث-أيام-العيد

حقق فيلم العنكبوت بطولة الفنان أحمد السقا، أرقام خيالية خلال أيام العيد، وخاصةً ثالث أيام العيد الموافق أمس الأربعاء وبلغت أرقام الإيرادات حوالي 4.5 مليون جنيهًا.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل وإيرادات فيلم العنبكوت بطولة أحمد السقا

فيلم العنكبوت بطولة أحمد السقا

ومن الجدير بالذكر، أن الفنان أحمد السقا كان قد اعلن مشاركة فيلمه الجديد العنكبوت ضمن موسم أفلام عيد الفطر بعد تأجيله أكثر من عامين تقريبًا، ونشر بطل العمل الإعلان التشويقي للفيلم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي وعلق عليه قائلًا: “الإعلان التشويقي لفيلم العنكبوت فيلم عيد الفطر بجميع دور العرض”.

دور أحمد السقا في فيلم العنكبوت

ويجسد الفنان أحمد السقا خلال أحداث الفيلم شخصية تاجر مخدرات يقع في العديد من المشكلات بسبب عمله، وهو ما يجعله طوال الوقت مراقبًا وحياته مهددة وكل ذلك داخل إطار من الأكشن طوال أحداث العمل، الذي يضم في بطولته كلا من أحمد السقا، منى زكي، وظافر العابدين، وزكي فطين عبدالوهاب، وريم مصطفى، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمود غريب، والإخراج لـ أحمد نادر جلال، والعمل من تأليف محمد ناير.

ووقع فيلم العنكبوت للفنان أحمد السقا ومنى زكي في المرتبة الثانية بـ شباك الإيرادات بأول أيام عيد الفطر المبارك، في حين حقق فيلم “واحد تاني” للفنان أحمد عز أكثر من مليون بعد عرضه منذ يوم الوقفة الموافق الأحد الماضي.

وفيلم العنكبوت من بطولة نخبة من نجوم الفن، وهم الفنان أحمد السقا وظافر العابدين ومنى زكي وريم مصطفى، ويسرا اللوزي ومحمد ممدوح وآخرين.

أحمد السقا في رمضان

وعلى صعيد آخر، قد نافس أحمد السقا في السباق الرمضاني الماضي لعام 2022 من خلال مسلسل الاختيار 3 برفقة كوكبة من النجوم مثل كريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وصبري فواز وخالد الصاوي وإيمان العاصي وآخرين من نجوم الفن.

وكان العام الماضي 2021 شارك الفنان أحمد السقا بمسلسل نسل الأغراب ضمن الموسم الرمضاني وشاركه في بطولته كلا من أمير كرارة ونجلاء بدر ومي عمر وفردوس عبد الحميد ودياب وآخرين.