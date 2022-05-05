«أجندة مزدحمة..وتيرة مكثفة..إيقاع متسارع»..النواب يعود إلى «دائرة العمل» عقب العيد مباشرة 

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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /695796/أجندة-مزدحمةوتيرة-مكثفةإيقاع-متسارعالنواب-يعود-إلى-دائرة-العمل-عقب-العيد-مباشرة

"جدول أعمال مزدحم، موضوعات نوعية، تنوع حقيقي بين الرقابي والتشريعي"، هكذا يعود مجلس النواب إلى استئناف نشاطه المعتاد في أعقاب أجازة عيد الفطر مباشرة، وهو النهج الذي نجح ببراعة المستشار دكتور حنفي جبالي في إرساءه، من حيث تكثيف الأعمال وعدم إضاعة الفرص، وتقديم الأولوية لكل مافيه صالح الوطن والمواطن.

يرصد دوت الخليج، حالة "الاستعداد والجاهزية" التي سيطرت على مجلس النواب، والذي أعلن عن جدول أعمال هام ونوعي لأعضاءه، قبل انتهاء أعياد الفطر، ليتم البدء في دورة العمل المكثفة في أول أيام العودة للمؤسسات الرسمية للدولة، حيث أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عن جدول أعمال الجلسات العامة للمجلس الأسبوع القادم بداية من يوم الأحد 8 مايو إلى يوم الثلاثاء 10 من الشهر نفسه.

برلمان صارم لايعرف معنى لتضييع الوقت أو العطلات المستمرة

وتيرة مكثفة من العمل النيابي الجاد حافظ عليها البرلمان بفضل جهود رئيسه المستشار الدكتور حنفي جبالي، صاحب الجهود الدؤوبة والمساعي الوطنية المخلصة، حيث انعقد مجلس النواب خلال شهر رمضان، بجلساته العامة ولجانه النوعية، وبقى رئيسه على خط التهنئة بالأعياد الوطنية في أعياد العمال والفطر والـ 10 من رمضان وغيرها.

وفي الوقت الذي لايزال فيه المصريون يحتفلون بأعياد الفطر، كانت المجلس وأماناته وأعضاءه بصدد تجهيز جدول أعمال موسع للانعقاد في اليوم التالي مباشرة لانتهاء الأجازة، وقد تضمنت تلك الأجندة، موضوعات بأهمية مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، وعرض بيان وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023 وغيرها.

بوصلة وطنية تستهدف المقاصد الحيوية للنهضة بأحوال البلاد

يدخل مجلس النواب جلساته العامة في أعقاب انتهاء أجازة عيد الفطر مباشرة، بالتصدي لأحد أهم ملفات السنة تحت قبة البرلمان، حيث عرض بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة الجديدة، وعرض بيان وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023.

حالة التنوع في الموضوعات التي سيناقشها المجلس، تمتد إلى مناقشة مشروع قانون يهدف إحياء واستعادة تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة، حيث تصبح محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية، تتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحل المحطة محل الهيئة الزراعية المصرية، وتباشر اختصاصها فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة وتحسين نتاجها، وذلك بهدف الحفاظ على نقاء دماء الخيول العربية الأصيلة، وللمحطة القيام بجميع التصرفات التي تمكنها من ذلك. وتضمن مشروع القانون تشكيل مجلس إدارة للمحطة برئاسة وزير الزراعة وحدد اختصاصاته الملازمة للقيام بدوره.

تنوع حقيقي في طرح الموضوعات والأدوات والأولويات تحت القبة

يملك مجلس النواب ميزة الحرص على التنوع في الموضوعات التي يهتم بها أعضاء المجلس، مابين الأدوات الرقابية والأدوار التشريعية والخدمية وغيرها، ووسط أدوار رقابية محتملة في اللجان النوعية، بالإضافة إلى مناقشة طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير التنمية المحلية، وجهود قانونية و تشريعية كما أسلفنا الذكر، ياتي دور مناقشة مجموعة من الاتفاقيات الدولية الهامة.

ينخرط أعضاء مجلس النواب ضمن حرصهم على التنوع فيما ينظرونه، في مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 121 لسنة 2022، بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء.

يكثف النواب جهودهم بعدها لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق شراكة "صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات" بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر، بتاريخ 16/9/2021، وقرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصر (ستار) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الأمر الذي يوحي ويشير بوضوح إلى درجة الحماس وتنفيذ الأجندة المكثفة للبرلمان وإعمالها في أرض الواقع الفعلي، دون تباطؤ أو ارتكان للعطلات والأجازات.