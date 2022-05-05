انت الان تتابع تفاصيل خبر أزمات التأمين الصحى الشامل وإجراءات كارت خدمات ذوى الإعاقة بمناقشات البرلمان الإسبوع المقبل حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /695793/أزمات-التأمين-الصحى-الشامل-وإجراءات-كارت-خدمات-ذوى-الإعاقة- بمناقشات-البرلمان-الإسبوع-المقبل

تشهد جلسة الثلاثاء الرقابية يوم الثلاثاء المقبل بمجلس النواب 4طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة عن تطبيق منظومة التأمين الصحي، مقدمة منالعضو محمد طلبة والعضو رضا غازي، والعضو نجلاء العسيلي، والعضو جابر أبو خليل، وطلب مناقشة عامة مقدم من السيد العضو مجدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بمنظومة الصحة وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

دوت الخليج

كما تشهد أيضا مناقشة 6طلبات إحاطة وسؤال عن صعوبة إجراء الفحوصات الطبية لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة مقدمة منالعضو مرثا محروس والعضو هند حازم، والعضو وحيد فودة والعضو مي رشدي غيث والعضو ندى بسالي، وسؤال مقدم من العضو نبيل عسكر.

كما تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى يوم الثلاثاء المقبل مناقشة 79طلب إحاطة وسؤال و3طلبات مناقشة عامة عن سوء الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية نتيجة نقص وتهالك المنشآت الطبية ونقص الأجهزة والمستلزمات الطبية ونقص عدد الأطباء وسوء أحوالهم.

أزمات التأمين الصحى الشامل وإجراءات كارت خدمات ذوى الإعاقة بمناقشات البرلمان الإسبوع المقبل

طلبات المناقشة العامة مقدم من العضو سحر بشير وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة الصحة والعضو عبد الله أحمد عبد الله وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تطوير المستشفيات الحكومية والعضو سحر صدقي خليفة وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد الأطباء ونقص المستلزمات الطبية.