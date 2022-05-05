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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /695788/مستقبل-وطن-يرسم-البهجة-على-وجوه-الأطفال-بتوزيع-هدية-الرئيس-بمناسبة-عيد-الفطر

قامت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز البدرشين، بتوزيع هدية الرئيس على الأطفال بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة.

دوت الخليج

«مستقبل وطن» يرسم البهجة على وجوه الأطفال بتوزيع هدية الرئيس بمناسبة عيد الفطر

وواصلت أمانة الحزب بالمركز توزيع هدية الرئيس على الأطفال بقرية “ميت رهينة” بالبدرشين وذلك لمشاركتهم فرحة عيد الفطر المبارك، واضاف شعبان هيكل، أمين حزب مستقبل وطن بمركز البدرشين، إنه في إطار جهود أمانة الحزب لخدمة أهالي البدرشين بمختلف المجالات، بالتعاون مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب النائب عصام هلال عفيفي والنائب فرج فتحي فرج نواب الشيوخ، والنائب عماد الدرجلي، والنائب نادر الخبيري والنائب حازم عويان نواب البرلمان، وبحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب بالمركز جمال نوفل و خالد أبو غريب و اسامة هنداوي و أحمد صلاح فرج، و ياسر أبو الفضل امين التنظيم بالمدينة، هدير حسام أمين مساعد الإعلام بالمركز.

وأشار "أمين الحزب" ان الهيكل التنظيمي للأمانة أخذ على عاتقه منذ البداية الاهتمام بالجانب الخدمي والاجتماعي لإسعاد المواطنين فى كافة الأعياد والمناسبات الدينية، كما أكد أنه تم تنظيم العديد من الفعاليات والمبادرات الاجتماعية فى مختلف المجالات لإسعاد المواطنين ومشاركتهم احتفالاتهم.

وأوضح أمين الحزب أن توزيع هدايا الرئيس على الأطفال هو تكثيف تكافل إجتماعي لأهالي الأطفال والحرص على الإهتمام برعايتهم لبث فيهم روح الإنتماء وحبهم للوطن، مشيراً إلى فلسفة حزب مستقبل وطن الثابتة هى التواجد الدائم بين المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتحديداً محدودي الدخل والاكثر احتياجًا.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال اطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم.