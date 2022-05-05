خلال العيد.. إحباط 27 حالة لزواج أطفال فى 9 محافظات

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، والمشرف على المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس تلقت 27 بلاغا عن محاولة أسر أطفال بإتمام إجراءات تزويجهن خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار توفيق، إلى أن أبرز هذه الحالات هروب طفلتين 16 عاما، الأولى كانت تقيم بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة بعد اعتزام والدها تزويجها عرفيا خلال عيد الفطر، وتم استيقافها من قبل شرطة محطة سكة حديد مصر، وبسؤالها عن سبب استقلالها القطار وعدم حمل إثبات شخصية أفادت بتعرضها للضغط من قبل والدها وشقيقيها لتزويجها من أحد الأشخاص مما اضطرها إلى الهرب، وتحرر محضر بنيابة شبرا الجزئية بالقاهرة، وتم استدعاء والدها والذى قرر بعدم اتمامه هذا الزواج والاستجابة لطلب الطفلة بفسخ خطبتها وتسلمها مع التعهد بعدم اتمام إجراءات الزواج، على أن يتم متابعة حالتها، أما الحالة الثانية فكانت إخطار من نيابة الأميرية الجزئية بهروب طفلة بعد محاولة والدها لتزويجها لشخص يبلغ من العمر 28 عاما بمحافظة المنوفية، حيث سافر بها والدها لخطبتها له واكتشفت هناك أنه زفاف وليست مجرد خطبة فهربت الطفلة قبل إجراء عقد القران، وتم تسليم الطفلة لعائل مؤتمن بعد تعريضها للخطر من قبل والديها وتم احتجاز الأب على ذمة التحقيقات.

وأضاف أنه تم إحباط 4 محاولات بمحافظة المنيا بمركزى "ملوى وسمالوط"، وعلى الفور تم إحالة تلك الوقائع إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة والتى تدخلت وقدمت التوعية والأرشاد للأسر، مع أخذ التعهدات اللازمة بعدم اتمام إجراءات الزواج قبل بلوغهن السن القانونية.

كما تم التعامل مع 12 محاولة لاتمام زواج أطفال بمحافظة أسيوط، لفتيات تتراوح أعمارهن ما بين 12 عاما، و16 عاما بمراكز أبنوب والفتح والبدارى وأبوتيج ومركز أسيوط، وحالة زواج بين طفلين عمر الطفلة 15 عاما والطفل 17 عاما مقيمين بمركز البدارى بمحافظة أسيوط، وقامت كذلك لجنة حماية الطفل الفرعية بالتدخل وتقديم التوعية والأرشاد للأسر، مع تعهدها بعدم اتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونية مع المتابعة المستمرة لتلك الحالات حتى لا يتم إتمام الزيجات فى وقت لاحق.

كما تم التعامل مع حالتى زواج لطفلتين تبلغن من العمر 16 عاما، بقرى مركزى طما، ودار السلام بمحافظة سوهاج، وتم التدخل من قبل لجنة حماية الطفل الفرعية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الزواج ووقف هذه الجريمة بحق الفتيات بعمر الزهور.

أما بمحافظة الإسكندرية، تم التعامل مع حالتى زواج لطفلتين تبلغ الطفلة الأولى 12 عاما بحى برج العرب وطفلة تبلغ من العمر 14 عاما بحى المنتزة أول، وتدخلت لجنة حماية الطفل الفرعية واحدى الجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتوعوية اللازمة لحماية الفتيات.

ونجح المجلس القومى للطفولة والأمومة، أيضا فى وقف حالتى زواج بمركزى دكرنس وشربين بمحافظة الدقهلية لفتاتين عمرهما 15، 16 عاما، وتم إبلاغ النيابة العامة التى باشرت إجراءاتها وقدمت لجنة حماية الطفل الفرعية واحدى الجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل التوعية والأرشاد للأسر، والتى تعهدت بعدم اتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونية.

بينما تم إيقاف حالة زواج لطفلة تبلغ من العمر 15 عاما، وتقيم بمركز صان الحجر القبلية بمحافظة الشرقية حيث تحدد موعد زفافهما الخميس الموافق 5-5-2022، وقام والدها بتوزيع دعوات حفل الزفاف، وقامت الإدارة العامة لنجدة الطفل بإحالة الواقعة إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الشرقية ولجنتيها الفرعيتين بمركزى صان الحجر والحسينية، والتى باشرت مهامها بفحص البلاغ المحال إليهم وتم التأكد من صحة الواقعة وتم تقديم جلسة مشورة أسرية لأسرة الطفلتين للتوعية بأضرار ومخاطر زواج الأطفال، ووقعت الأهلية على تعهد بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغهما السن القانونية.

بينما اتخذت الإدارة العامة لنجدة الطفل الإجراءات اللازمة لوقف حالتى زواج لطفلتين بمحافظتى الجيزة وبنى سويف بلغ عمرهما 16 و14عاما، تعتزم والد كل منهما زواجهما عرفيا فى عيد الفطر، وعلى الفور تمت إحالة الوقعتين إلى لجنة حماية الطفولة العامة بمحافظة كل منهما لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الزواج.

وفى هذا الصدد وجه الدكتور طارق توفيق الشكر للمستشار حمادة الصاوى النائب العام، ومكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام على سرعة الإستجابة للبلاغات المقدمة من الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة بشأن حالات تعرض الأطفال للخطر، وإصدار قراراتها بما يتفق والمصلحة الفضلى للأطفال، مؤكدا على أن المجلس لا يدخر جهدا فى سبيل دعم حقوق الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال الذى قد يعرضون له، واتخاذ الإجراءات التى من شأنها إيقاف تعريض الأطفال للخطر والقضاء على العنف ومنها حالات زواج الأطفال.