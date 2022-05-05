القصير: تأخير حصاد القمح بسبب الظروف الجوية جاء فى صالح زيادة الإنتاجية

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن العمل لم يتوقف فى الوزارة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تواجد معظم قيادتها فى مواقع وميدان العمل فى كل المحافظات على مستوى الجمهورية من أسوان إلى مطروح لمتابعة حصاد وتوريد محصول القمح.





وذكرت وزارة الزراعة - فى بيان اليوم الخميس - أن ذلك يأتى انطلاقا من تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين، وبناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بالتواجد فى الحقول وتشجيع المزارعين على توريد المحصول.

من جهته، أشاد وزير الزراعة، بالجهود التى تبذلها قيادات الوزارة ومديريات الزراعة فى المحافظات وتواجدهم خلال الإجازة لمتابعة الحصاد وتسهيل إجراءات التوريد وعقد ندوات إرشادية للمزارعين لحثهم على التوريد وإطلاعهم على الحوافز التى تقدمها الحكومة.

وقال القصير، إن محصول القمح يلقى اهتماما كبيرا من الدولة لأنه أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التى تسهم فى تحقيق الأمن الغذائى، مضيفا أن تأخير موسم الحصاد هذا العام بسبب الظروف الجوية جاء فى صالح زيادة إنتاجية المحصول.

وأضاف أن هناك متابعة الدائمة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على مدار الساعة لعمليات حصاد وتوريد القمح، وبالتنسيق مع وزارة التموين، مشيرا إلى أن هناك استجابة كبيرة من الفلاحين فيما يخص التوريد، حيث تراهن الحكومة على وطنية المزارع المصرى الداعم دائما لوطنه فى مواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية.

وأوضح الوزير، أنه من المتوقع استلام كمية القمح المستهدفة، لافتا إلى أن مساحة القمح هذا العام بلغت 3.65 مليون فدان والإنتاجية المتوقعة 10 ملايين طن، وتستهدف الدولة استلام 6 ملايين، لا سيما بعد زيادة نقاط التجميع إلى أكثر من 450 نقطة بالقرب من مناطق الإنتاج، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التوريد، وأيضا تقاضى الثمن نقدا وخلال 48 ساعة.

وأكد السيد القصير، أن معدلات حصاد وتوريد القمح تشهد تزايدا خلال اليومين الماضيين، لافتا إلى أن هناك توجها من القيادة السياسية لزيادة مساحة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والقطن والذرة، فى إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائى وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.