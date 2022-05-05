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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /695791/وزارة-الأوقاف-لم-نصدر-قرار-بفتح-الزيارة-لمقام-الحسين-أو-الغرفة-النبوية

‏أكدت وزارة الأوقاف، أنه لم يصدر عنها أي تعليمات بشأن تنظيم زيارة مقام الإمام الحسين أو غرفة المقتنيات النبوية الشريفة.

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حقيقة فتح الزيارة لمقام الحسين أو الغرفة النبوية

وأوضحت في بيان لها، الخميس، أنه سيتم الإعلان عن تعليمات زيارة ضريح الإمام الحسين رضي الله عنه عند إقرار لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء لعودة فتح المقامات والأضرحة.

وأشارت إلى أنه سيتم عرض فتح الأضرحة والمقامات على اللجنة في أقرب اجتماع لها بإذن الله تعالى.