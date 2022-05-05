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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /695790/نقص-الأجهزة-والمستلزمات-الطبية-ونقص-الأطباء-83أداة-رقابية-للقائم-بأعمال-وزير-الصحة -أمام-البرلمان-الثلاثاء-القادم

سوء الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية

تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى يوم الثلاثاء المقبل مناقشة 79طلب إحاطة وسؤال و3طلبات مناقشة عامة عن سوء الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية نتيجة نقص وتهالك المنشآت الطبية ونقص الأجهزة والمستلزمات الطبية ونقص عدد الأطباء وسوء أحوالهم، مقدم ضد رئيس مجلس الوزراء والقائم بأعمال وزير الصحة.

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طلبات المناقشة العامة مقدم من العضو سحر بشير وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة الصحة والعضو عبد الله أحمد عبد الله وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تطوير المستشفيات الحكومية والعضو سحر صدقي خليفة وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد الأطباء ونقص المستلزمات الطبية.

وقرر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تأجيل مناقشة 150 أداة رقابية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة بشأن منظومة المحليات يوم الثلاثاء المقبل بسبب سفر اللواء محمود شعراوى خارج البلاد

"نقص الأجهزة والمستلزمات الطبية ونقص الأطباء".. 83أداة رقابية للقائم بأعمال وزير الصحة أمام البرلمان الثلاثاء القادم

وكان معد نظر 40 طلب إحاطة و3أسئلة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن عدم رصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية بالمحافظات، وأيضا 16طلب إحاطة وسؤال وطلبا مناقشة عامة عن انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها حيث طلبا مناقشة عامة مقدمان منأحمد حمدي خطاب وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة النظافة وإعادة تدوير القمامة للحفاظ على البيئة من التلوث وميرفت عازر وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة.