انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور.. الاستعدادات الأول لـ حفل بهاء سلطان ورامي جمال وأحمد سعد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /695786/بالصور-الاستعدادات-الأول-لـ-حفل-بهاء-سلطان-ورامي-جمال-وأحمد-سعد

بدأت الجهة المنظمة لـ حفل الفنان بهاء سلطان والفنان رامي جمال وصديقهما الفنان أحمد سعد، للتحضير للحفل الذي من المقرر أن يتم إحيائه الليلة في سهرة مسائية ينتظرها عدد كبير من الجمهور.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير التحضيرات الأولى لـ حفل بهاء سلطان ورامي جمال وأحمد سعد

ويقام هذا الحفل الضخم في مدينة نصر بالحديقة الصينية ضمن حفلات النجوم في عيد الفطر، ومن المقرر أن يقدم الثلاثي مجموعة من الأغاني المميزة لكل منهم فضلا عن ربط الأغنيات بعضها البعض، وسيبدأ دخول الجمهور للحفل في تمام الساعة الخامسة، بينما يبدأ الحفل بشكل فعلي في تمام الساعة السابعة.

أحمد سعد يُرزق بمولودة جديدة

ومن ناحية أخرى أعلن الفنان أحمد سعد بوم السبت الموافق 30 من إبريل الجاري، أنه رزق بمولودة من زوجته علاء بسيوني، وسمى المولودة «عليا» وبهذا يصبح لديه 3 أطفال، حيث أنه رزق بـ أحمد وجودي من زوجته السابقة لبنى بيومي.

ونشر أحمد سعد مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي ظهر فيه من المستشفى خلال استقبال مولودته بعد الولادة مباشرة، وهو يحملها على يديها ويؤذن في أذنها، وعلق عيله، قائلًا: “الحمد لله والشكر لله رزقنا الله بـ (عليا أحمد سعد).. اللهم أجعلها من الصالحين الأبرار”، وانهال عليه سيل من التعليقات التي تبارك له على المولودة الجديدة.

أخر أعمال رامي جمال

وكان الفنان رامي جمال قد طرح أحدث أغنياته، بعنوان لسة الكلام زعلان، وتعد أغنية "لسه الكلام زعلان" ألحان رامي جمال ومن كلمات جمال الخولي، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم، وتم طرح الكليب الخاص بها على طريقة الموشن جرافيك، أما عن اغنيته حكايات جميلة فتعد من إنتاج "نجوم ريكوردز"، وكلمات محمد عاطف، والحان رامى جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم، ومن المقرر أن تحقق نجاخات ساحقة كباقي أغنياته.

بينما طرح المطرب بهاء سلطان أغنية جديدة باسم "سماح سماح"، والتي تتضمن من أغنيات ألبومه الجديد الذي يأتي بعنوان "سيجارة"، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وأغنية سماح سماح من كلمات نصر محروس وألحان حسين محمود، وتوزيع أحمد أمين.