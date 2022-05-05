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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /695785/البرلمان-تأجيل-نظر-طلبات-الإحاطة-والأسئلة-المقدمة-من-النواب-لوزير-التنمية-المحلية-إلى-جلسات-لاحقة

قدم وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، اعتذارا لمجلس النواب لعدم قدرته على الحضور لجلسات المجلس الأسبوع المقبل، نظراً لارتباطه المفاجئ بالسفر إلى خارج البلاد.

دوت الخليج

تأجيل نظر طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب لوزير التنمية المحلية إلى جلسات لاحقة

وكان جدول أعمال المجلس يتضمن الثلاثاء المقبل، طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية .

1 - طلبات إحاطة وأسئلة عن عدم رصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية بالمحافظات .

أ - طلبات إحاطة مقدمة من : 1- أحمد السجيني

2-محمد بدراوي

3-عبد النعيم حامد

4-نافع عبد الهادي

5- منى عمر

6-أحمد إسماعيل

7- سامية توفيق

8-نشأت فؤاد عباس

9- أحمد خليل خير الله

10- أشرف حاتم

11-محمد البرتقالي

12- طارق الطويل

13- صفاء جابر عيادة

14-سليمان عطيوي

15- علي العساس

16- محمد راضي

17-أحمد الشريف

18- علي بدر

19-و سامح حبيب

20- العربي فؤاد

21- أمين مسعود

22- بلال النحال

23-أحمد الشناوي

24- سيد نصر

25- لطفي شحاتة

26- ابتهاج الطوخي

27- فؤاد أباظة

28- أحمد يحيى الجحش

29- أمل زكريا قطب

30- مجدي سيف

31- سامي سليم

32- عفاف زهران

33- وليد فرعون

34-حسن المير

35- أحمد حته

36- ولاء التمامي

37-سامي كامل

38- أحمد الحديدي

39- رشا أبو شقرة

40- طارق السيد

ب - أسئلة مقدمة من : 1-عبد الباقي تركيا

2-عمرو درويش

3- سحر بشير

2- طلبات إحاطة وسؤال وطلبا مناقشة عامة عن انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها.

أ - طلبات إحاطة مقدمة من : 1- شادية خضير

2- محمود البرعي

3- عمرو رشدي

4- محمد الكومي

5- ايلاريا سمير حارص

6- سيد حنفي

7- عصام العمدة

8- أحمد علي إبراهيم

9- أحمد جعفر

10- وائل الطحان

11- حسن عمر حسنين

12- شيرين القشاش

13- حسام المندوه الحسيني

14- سناء السعيد

15- محمد صلاح أبو هميلة

16- هشام حسين

ب - سؤال مقدم من : أحمد بلال البرلسي

جـ - طلبا مناقشة عامة مقدمان من:

1. أحمد حمدي خطاب وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة النظافة وإعادة تدوير القمامة للحفاظ على البيئة من التلوث.

2.ميرفت عازر وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة.

3- طلبات إحاطة وسؤال عن قرارت تخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية.

أ - طلبات إحاطة مقدمة من : 1- عبد الله علي مبروك

2- عبد الحميد دمرداش

3- عادل عامر

4- أبراهيم نظير

5-السيد رحمو

6- عبد المنعم عبد العليم

7-رضا غازي

8-مكرم رضوان

9- سهام بشاي

10- رفعت شكيب

11- علي الدسوقي

12- مجدي الأمير

13- أحمد أبو زيد

14-رياض عبد الستار

15- أحمد إدريس

16- مصطفى محمود مصطفى ب - سؤال مقدم من : السيد العضو محمد راضي 4- طلبات إحاطة وطلبا مناقشة عامة عن تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء .

أ - طلبات إحاطة مقدمة من : 1- يونس عبد الرازق

2- طه الناظر

3- طلعت عبد القوي

4- سعودي عبد الرحمن

5- محمد الجمال

6- أيمن معاذ

ب - طلبا مناقشة عامة مقدمان من:

1. عمرو درويش وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن سرعة النظر في طلبات التصالح على مخالفات البناء.

2. مجدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تذليل عقبات تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء من الجهات المعنية على المواطنين.

5- طلبات إحاطة وسؤالان وطلب مناقشة عامة عن توقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة اشتراطات تشغيل المنشآت المرخصة.

أ - طلبات إحاطة مقدمة من : 1- أيمن أبو العلا

2- أبو العباس التركي

3- أيمن محسب

4- زكريا حسان

5- محمد الصمودي

6- جمال الشورى

7- إيهاب عبد العظيم

8- فتحي قنديل

9-نور أبو ستيت

10- هاني خضر

ب - سؤالان مقدمان من : 1- أحمد الشيشيني

2- آمال عبد الحميد

جـ - طلب مناقشة عامة مقدم من أحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تذليل عقبات إصدار تراخيص البناء.

6- طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة عن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى مما يؤثر بالسلب على التخطيط وتهديد الرقعة الزراعية.

أ - طلبات إحاطة مقدمة من : 1- خالد أبو نحول

2- مجدي ملك

3- محمد نشأت العمدة

4- عبد الباسط الشرقاوي

5- سليمان وهدان

ب - طلب مناقشة عامة مقدمة من مجدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إنهاء تحديد الأحوزة العمرانية لإصدار تراخيص البناء بقرى المحافظات وخاصة محافظة المنيا.

7- طلبا إحاطة وسؤالان وطلب مناقشة عامة عن سوء تعامل المحليات مع أزمة الأمطار والسيول.

أ - طلبا إحاطة مقدمان من : 1- محمود قاسم

2- عبد الفتاح يحيى

ب - سؤالان مقدمان من : 1-محمود عصام موسى

2-محمد حسين الحمامي

جـ - طلب مناقشة عامة مقدم من أحمد رمزي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن الاستعداد لموسم الشتاء وما يتبعه من أمطار وسيول.

8- طلبات إحاطة وسؤالان وطلب مناقشة عامة عن عدم تنظيم الأسواق ومواقف سيارات الأجرة وساحات انتظار المركبات.

أ - طلبات إحاطة مقدمة من : 1- محمد الحسيني

2- شريف الورداني

3- محمود سعد

4- سحر بشير

5- علي عبد الونيس السواح

6- هند رشاد

ب - سؤالان مقدمان من : 1-أشرف أبو الفضل

2- مارسيل سمير

جـ - طلب مناقشة عامة مقدم من الطاهر عبد الحميد وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تنفيذ قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع.

9- طلب إحاطة وطلب مناقشة عامة عن تثبيت عمال النظافة بمجالس المدن والوحدات المحلية.

أ - طلب إحاطة مقدم من : أحمد حمدي خطاب

ب - طلب مناقشة عامة مقدم من ميرفت عازر وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إضافة عمال النظافة على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة.

10- طلب إحاطة وطلب مناقشة عامة عن إنشاء وتطوير المجازر الآلية بجميع المحافظات.

أ - طلب إحاطة مقدم من : محمد الجبلاوي

ب - طلب مناقشة عامة مقدم من مجدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء وتطوير المجازر الآلية في جميع أنحاء الجمهورية. 11- طلبا إحاطة عن إنشاء وصيانة أنفاق وكباري المشاه، مقدمان من: 1-الطاهر عبد الحميد

2- حاتم عبد العزيز

12- طلبا إحاطة عن تأخر تسليم الوحدات السكنية للمواطنين رغم سدادهم لمقدمات الحجز، مقدمان من: 1-محمد طلبة

2-حسام أبو زيد

13- طلبا إحاطة عن انهيار مخر السيول بقرية سنور شرق النيل مركز بنى سويف مما تسبب فى غرق القرية وانهيار المنازل وتلف المحاصيل الزراعية ، مقدمان من: 1- محمد رجب

2-رمضان أبو حسان

14- طلبا إحاطة وسؤال عن دور الوزارة في توصيل المرافق للمواطنين بالمدن والقرى:

أ - طلبا إحاطة مقدمان من : 1- بهاء الدين أبو الحمد عثمان

2- أماني الشعولي

ب - سؤال مقدم من : محمد فايد 15- طلبا إحاطة وسؤالان عن تنظيم تبعية وضم القرى والعزب .

أ - طلبا إحاطة مقدمان من : 1- الحسيني جلال

2- هاني أباظة

ب - سؤالان مقدمان من : 1- محمد الحوفي

2- علي العساس

16- طلبات إحاطة مقدمة من : 1. محمد عزت عرفات، عن ضرورة إعادة تشغيل الورش بالوحدات المحلية بمركزي إيتاي البارود وشبراخيت لتكون ورش منتجة.

2. مصطفى بكري، عن تراخي الوزارة عن فسخ العقد مع الشركة السعودية – المصرية في بيع شيراتون الغردقة لعدم وفاء المستثمر بالتعاقد .

3. علاء جعفر، عن وجود دورات مياه وسط مدينة الشهداء محافظة المنوفية مما يشوه المظهر الحضاري للمدينة .

4. حسن عبد الوهاب عيسى، عن توقف أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة ميت أبوغالب بدمياط مما يعد إهدار للمال العام.

5. حمدي أبو خشيم، عن انشاء وحدة محلية بقرية الثامنة بذور (محطة 2- أبو المطامير – محافظة البحيرة).

6. أحمد مقلد، عن التجاوزات القانونية والادارية لمحافظة مطروح ضد جمعية الاندية الاجتماعية والثقافية بمطروح (النادي الاجتماعي ).

7. محمد عبد العليم داود، عن تطوير ميدان الشيخ إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق.

8. فاطمة سليم، عن قرار رئيس الوزراء رقم 3503 لسنة 2021 الصادر بنزع ملكية الأراضي والعقارات لأهالي نزلة السمان لصالح محافظة الجيزة.

9. إيرين سعيد، عن ندرة المراحيض العامة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

10. نشوى الديب، عن انتشار عربات الكارو وما تمثلة من مظهر غير حضاري.

11. ألفت المزلاوي، عن سبل تفعيل قرار منع استخدام الأكياس البلاستيكية.

12. علي بدوي، عن قيام أجهزة محافظة قنا بإزالة زراعات إحدى الشركات رغم صدور كتاب دوري من وزارة التنمية المحلية لجميع المحافظات بعدم إزالة أي أراضي بها زراعات أو بنية تحتية.

13. محمود عصام موسى، عن التعسف في منح تراخيص عربات الطعام المتنقلة للشباب.

14.ياسر الهواري، عن تضرر شركة جى كى أم هوتليز والتى تمتلك فندق جولدن أن مون سابقا من تعنت حى العجوزة وتحرير عدة محاضر مخالفات.

15. أحمد فرغلي، عن قيام حي الضواحي التابع لمحافظة بورسعيد بإزالة التأمينات الحديدية التي يضعها المواطنون بغرض التأمين والحماية.

16. مرثا محروس، عن عدم ترخيص دور الرعاية في منطقة الزيتون – محافظة القاهرة.

17- سؤال مقدم من هدى عبد الستار، عن قرار إزالة مقابر الإمام الشافعي.

18- طلبات مناقشة عامة مقدمة من: 1. محمد الكومي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن حصر أملاك الدولة في المحافظات وأرشفة هذه الأملاك بطريقة إلكترونية رقمية. 2. أحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة في الوحدات المحلية والقضاء على البيروقراطية. 3. مجدي ملك وعشرين عضوا ، عن سياسة الحكومة بشأن اختيار وتدريب قيادات الإدارة المحلية. 4. أحمد فرغلي وأكثر من عشرين عضوا ، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد مكافأت قيادات الإدارة المحلية.