"مؤقتا"..سفر الخارج ينقذ وزير التنمية المحلية من محاصرة البرلمان لـ"شعراوى" بـ 150 أدارة رقابية بشأن إشكاليات المحليات

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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /695782/مؤقتاسفر-الخارج-ينقذ-وزير-التنمية-المحلية-من-محاصرة-البرلمان-لـشعراوى-بـ-150-أدارة-رقابية-بشأن-إشكاليات-المحليات

قرر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تأجيل مناقشة 150 أداة رقابية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة بشأن منظومة المحليات يوم الثلاثاء المقبل بسبب سفر اللواء محمود شعراوى خارج البلاد حيث كان معد نظر 40 طلب إحاطة و3أسئلة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن عدم رصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية بالمحافظات، وأيضا 16طلب إحاطة وسؤال وطلبا مناقشة عامة عن انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها حيث طلبا مناقشة عامة مقدمان منأحمد حمدي خطاب وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة النظافة وإعادة تدوير القمامة للحفاظ على البيئة من التلوث وميرفت عازر وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة.

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أيضا الجلسة كانت من المنتظر أن تشهد أيضا 16طلب إحاطة وسؤال عن قرارت تخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية، وتشهد أيضا منقشة 6طلبات إحاطة وطلبا مناقشة عامة عن تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، حيث طلبا مناقشة عامة مقدمان من عمرو درويش وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن سرعة النظر في طلبات التصالح على مخالفات البناء ومجدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تذليل عقبات تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء من الجهات المعنية على المواطنين مناقشة 10طلبات إحاطة وسؤالان وطلب مناقشة عامة عن توقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة اشتراطات تشغيل المنشآت المرخصة، حيث طلب مناقشة عامة مقدم من أحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تذليل عقبات إصدار تراخيص البناء.

أيضا مناقشة 5طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة عن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى مما يؤثر بالسلب على التخطيط وتهديد الرقعة الزراعية حيث طلب مناقشة عامة مقدمة من العضو مجدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إنهاء تحديد الأحوزة العمرانية لإصدار تراخيص البناء بقرى المحافظات وخاصة محافظة المنيا.

"مؤقتا"..سفر الخارج ينقذ وزير التنمية المحلية من محاصرة البرلمان لـ"شعراوى" بـ 150 أدارة رقابية بشأن إشكاليات المحليات

أيضا طلبا إحاطة وسؤالان وطلب مناقشة عامة عن سوء تعامل المحليات مع أزمة الأمطار والسيول، حيث طلب مناقشة عامة مقدم من أحمد رمزي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن الاستعداد لموسم الشتاء وما يتبعه من أمطار وسيول أيضا مناقشة 6طلبات إحاطة وسؤالان وطلب مناقشة عامة عن عدم تنظيم الأسواق ومواقف سيارات الأجرة وساحات انتظار المركبات. حيث طلب مناقشة عامة مقدم من السيد العضو الطاهر عبد الحميد وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تنفيذ قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، طلب إحاطة وطلب مناقشة عامة عن تثبيت عمال النظافة بمجالس المدن والوحدات المحلية، حيث طلب مناقشة عامة مقدم من ميرفت عازر وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إضافة عمال النظافة على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة.

أيضا طلب إحاطة وطلب مناقشة عامة عن إنشاء وتطوير المجازر الآلية بجميع المحافظات، حيث طلب مناقشة عامة مقدم من العضو مجدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء وتطوير المجازر الآلية في جميع أنحاء الجمهورية، وطلبا إحاطة عن إنشاء وصيانة أنفاق وكباري المشاه، وطلبا إحاطة عن تأخر تسليم الوحدات السكنية للمواطنين رغم سدادهم لمقدمات الحجز،وطلبا إحاطة عن انهيار مخر السيول بقرية سنور شرق النيل مركز بنى سويف مما تسبب فى غرق القرية وانهيار المنازل وتلف المحاصيل الزراعية وطلبا إحاطة وسؤال عن دور الوزارة في توصيل المرافق للمواطنين بالمدن والقرىوطلبا إحاطة وسؤالان عن تنظيم تبعية وضم القرى والعزب .

تضم أيضا طلبات إحاطة مقدمة من محمد عزت عرفات، عن ضرورة إعادة تشغيل الورش بالوحدات المحلية بمركزي إيتاي البارود وشبراخيت لتكون ورش منتجة، ومصطفى بكري، عن تراخي الوزارة عن فسخ العقد مع الشركة السعودية – المصرية في بيع شيراتون الغردقة لعدم وفاء المستثمر بالتعاقد، و علاء جعفر، عن وجود دورات مياه وسط مدينة الشهداء محافظة المنوفية مما يشوه المظهر الحضاري للمدينة، وحسن عبد الوهاب عيسى، عن توقف أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة ميت أبوغالب بدمياط مما يعد إهدار للمال العام، حمدي أبو خشيم، عن انشاء وحدة محلية بقرية الثامنة بذور (محطة 2- أبو المطامير – محافظة البحيرة، و أحمد مقلد، عن التجاوزات القانونية والادارية لمحافظة مطروح ضد جمعية الاندية الاجتماعية والثقافية بمطروح (النادي الاجتماعي ).

"مؤقتا"..سفر الخارج ينقذ وزير التنمية المحلية من محاصرة البرلمان لـ"شعراوى" بـ 150 أدارة رقابية بشأن إشكاليات المحليات

أيضا تضم العضو محمد عبد العليم داود، عن تطوير ميدان الشيخ إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، و فاطمة سليم، عن قرار رئيس الوزراء رقم 3503 لسنة 2021 الصادر بنزع ملكية الأراضي والعقارات لأهالي نزلة السمان لصالح محافظة الجيزة، وإيرين سعيد، عن ندرة المراحيض العامة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، ونشوى الديب، عن انتشار عربات الكارو وما تمثلة من مظهر غير حضاري، وألفت المزلاوي، عن سبل تفعيل قرار منع استخدام الأكياس البلاستيكية، وعلي بدوي، عن قيام أجهزة محافظة قنا بإزالة زراعات إحدى الشركات رغم صدور كتاب دوري من وزارة التنمية المحلية لجميع المحافظات بعدم إزالة أي أراضي بها زراعات أو بنية تحتية، ومحمود عصام موسى، عن التعسف في منح تراخيص عربات الطعام المتنقلة للشباب، وياسر الهواري، عن تضرر شركة جى كى أم هوتليز والتى تمتلك فندق جولدن أن مون سابقا من تعنت حى العجوزة وتحرير عدة محاضر مخالفات.

أيضا أحمد فرغلي، عن قيام حي الضواحي التابع لمحافظة بورسعيد بإزالة التأمينات الحديدية التي يضعها المواطنون بغرض التأمين والحماية، و مرثا محروس، عن عدم ترخيص دور الرعاية في منطقة الزيتون – محافظة القاهرة.

تضم أيضا سؤال مقدم من هدى عبد الستار، عن قرار إزالة مقابر الإمام الشافعي وطلبات مناقشة عامة مقدمة منمحمد الكومي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن حصر أملاك الدولة في المحافظات وأرشفة هذه الأملاك بطريقة إلكترونية رقمية وأحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة في الوحدات المحلية والقضاء على البيروقراطية ومجدي ملك وعشرين عضوا ، عن سياسة الحكومة بشأن اختيار وتدريب قيادات الإدارة المحلية،و أحمد فرغلي وأكثر من عشرين عضوا ، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد مكافأت قيادات الإدارة المحلية.