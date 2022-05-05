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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /695780/عملاء-فودافون- Vodafone- يشكون- سحب-رصيد-على-طول-والخدمة-مبيردوش

اشتكى عملاء فودافون Vodafone من سوء الخدمة المقدمة لهم سواء من خلال سحب الرصيد أو تجاهل استفساراتهم والشكاوي التى يقدموها في إهمال خدمة عملاء فودافون Vodafone لخدماتهم وحل مشكلاتهم، مشيرين إلى أن الشكاوي ليس الأولى من نوعها بل متكررة، ويأملون إيجاد حل لها من قبل مسئولى شركة فودافون Vodafone وهو مايرصده دوت الخليج من خلال ما عبر عنه عملاء فودافون Vodafone بمشكلاتهم المختلفة.

شكاوي عملاء فودافون Vodafone اشتكي أحد عملاء فودافون Vodafone عبر صفحة الشركة الرسمية على موقع "فيسبوك"،: أنا منذ شهر مفيش تواصل ودافع فلوس الاشتراك لخدمة DSL ومفيش خدمة وكلها حجج فاضية وكثرة اتصالى بهم عملولى بلوك" وأضاف آخر: "بقالي من امبارح بحاول اتواصل ع الخاص ومفيش رد". وتابع عمير الآخر: " أنا عايز.. اكلم خدمة العملاء ومش عارف اوصله..الرصيد كله اتسحب". واشتكى أحد العملاء من سوءخدمة الإنترنت مرددًا: "لوسمحت النت مش شغال عندي على الخط". وقال آخر : "أنا الخط بتاعي واقف ومش عارف أوصل لخدمة العملاء". وجدير بالذكر أن في كل مرة يكون رد شركة فودافون Vodafoneعلى عملائها :"بنعتذرلك عن أى حاجة مضايقاك ومش دى التجربة اللى بنتمنهالك معانا.. ونسعى لحل المشكلة".

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