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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /695779/مصرع-سيدة-شخصين-غرقا-بالاسكندرية-رابع-ايام-عيد-الفطر-المبارك

لقت سيدة وشاب مصرعهما غرقا بمدينة الإسكندرية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، فيما نجح الغواصون في إنقاذ شخص، ولا يزال البحث جاريًا عن غريق الهانوفيل.

دوت الخليج

و شهد شاطئ ستانلي أمس الأربعاء وقوع حالتي غرق لرجل وسيدة، حيث تم انتشال جثمان الرجل بمعرفة الكابتن الصافي مارينا، بينما تم العثور على جثمان سيدة غرقت بشاطئ ستانلي خارج الكوبري بعد أن جرفها التيار المائي أسفل كوبري ستانلي مساء أمس الأربعاء.

فرق الإنقاذ النهري وقوة أمنية من قسم شرطة الدخيلة

على الفور انتقلت فرق الإنقاذ النهري وقوة أمنية من قسم شرطة الدخيلة، ورجال الحماية المدنية رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لبدء التعامل مع الواقعة وجرى تحرير محضر بالواقعة واخطرت جهات التحقيق المعنية لمباشرة التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادث.

فريق غواصين الخير

وتواصل قوات الإنقاذ النهري في الإسكندرية بمساعدة مجموعة غواصين من فريق غواصين الخير، بقيادة كابتن إيهاب المالحي، أعمال البحث عن غريق شاطئ الهانوفيل، غربي المحافظة، وذلك لليوم الثالث على التوالي.