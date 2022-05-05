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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /695778/قناة-مزيكا-تعيد-أم-كلثوم-بحفل-غنائي-جديد-الليلة-برائعة-عودت-عيني

تستعد قناة مزيكا لإعادة أم كلثوم للجمهور من جديد من خلال حفل غنائي يحييه الليلة الموافقة 5 من شهر مايو على شاشتها وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءا.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير حفل أم كلثوم على قناة مزيكا

وتستعيد قناة مزيكا رائعة من أفضل روائع أم كلثوم وهي “عودت عينى"، من كلمات الشاعر أحمد رامى، وألحان الموسيقار رياض السنباطي.

وكان قد تحدث المايسترو نادر عباسي، عن مقارنة المواهب هذه الأيام بمواهب الزمن القديم أمثال عبد الحليم حافظ، والفنانة القديرة أم كلثوم، والذي كشف بأن صوت أم كلثوم إعجازي لا يجب المقارنة بهم.

نادر عباس: أم كلثوم متتقارنش بحد”

وقال نادر عباسي خلال برنامج الدوم، المذاع عبر قناة on: «ام كلثوم اعجاز متتقارنش بحد خالص، ولكن في مواهب تقدر توصل لمستويات عالية، وكل واحد طالما عنده الموهبة هيقدر يحقق اللي هو عايزه».

ويعد نادر عباسي، أوبرالي مصري ولد في القاهرة. قاد "أوركسترا أوبرا القاهرة" و"أوركسترا السلام في فرنسا"، وكان قائد الأوركسترا في حفل نقل المومياوات الملكية، اشتُهر على نطاق واسع بعد ظهوره مع إسعاد يونس في برنامجها التلفزيوني "صاحبة السعادة"، ووُلد نادر في العاصمة المصرية القاهرة. برزت موهبته الموسيقية منذ صغره، وقرر أن يدخل عالم الموسيقى من الباب الأكاديمي متلقيًا كل الدعم من والده، ومخالفًا رغبة والدته في دراسة الطب.

أم كلثوم تضع فنانة شهيرة في مرمى الانتقادات رغم وفاتها

وكانت قد تعرضت مذيعة برنامج عيش صباحة لموجة انتقادات بعدما طلب أحد مستمعي برنامج "عيش صباحك" الذي تقدمه كلا من المذيعة فانا إمام ويوسف التهامي، الاستماع لأغنية لـ أم كلثوم وكان رد فعلها مفاجيءـ لترد المذيعة فانا إمام وتقول: "إيه ده وإحنا نروح ونيجي بكرة تكون الأغنية خلصت"، وبذلك تكون سخرت من أغاني كوكب الشرق التي تشتهر بمدتها الطويلة.

ويذكر أن برنامج عيش صباحك يعرض يوميًا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة العاشرة صباحا عبر إذاعة نجوم FM ، ويتابع البرنامج عدد كبير من الجمهور، فهو من تقديم فانا إمام ويوسف التهامي.