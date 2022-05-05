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القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /695777/شيخ-الأزهر-يمنح-رحلة-حج-لـ-زوجة-وافقت-علي-الصلح-في-وفاة-زوجها-بقنا

أتمت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف بالتعاون مع مديرية أمن قنا ومحافظة قنا وعدد من حكماء وعواقل وعمد قنا- الصلح في قرية الدير الغربي، وتسلم أحمد محمود أحمد عثمان، القودة من شرقاوي محمد أبو المجد وأنور محمد عبد المعطي.

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ونقل الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، رئيس لجنة المصالحات، تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وتهنئته للعائلات على إتمام هذا الصلح، وأكد أن الأزهر لا يدخر جهدًا في سبيل نشر ثقافة التسامح والتصالح والتعاون مع مؤسسات الدولة لنشر الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.

شيخ الأزهر يمنح رحلة حج لـ زوجة وافقت علي الصلح في وفاة زوجها بقنا

وبين أن الصلح سلوك إنساني حضاري أمرت به شريعة الإسلام وأوصانا به رسولنا الكريم ﷺ، وهو فضيلة تنشر الأمن والسلام والطمأنينة بين الناس ويرسخ لمبادئ التسامح والتعايش بين الناس، ولا بد من أن يتبع الصلح زيارات وتآلف ومودة بين العائلات وتآلف ومودة لتطيب وتطمئن النفوس وتنتشر المحبة بين أبناء الوطن.

وقال أعضاء لجنة المصالحات بالأزهر، إن زوجة فقيد عائلة جوهر الحاجة سهير سيد أبو المجد، التقت فضيلة الإمام الأكبر في وقت سابق في ساحة الطيب بالأقصر، وطلب منها الصلح وأن قبول الصلح أجره عظيم عند الله، فقبلت بالصلح في مقتل زوجها.

ووجه الإمام الأكبر، المختصين بالأزهر بمنحها رحلة حج، ولما علم بحالة منزلها الآيل السقوط أمر ببناء بيت جديد لها من طابقين في المكان ذاته وتم بناء المنزل.

وتقوم اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف بجهود كبيرة في عقد المصالحات وفض النزاعات بالتعاون مع مؤسسات الدولة في إطار مؤسسي، مع الاستفادة من خبرات علماء الأزهر وحكماء وعمد المناطق التي تشهد خصومات، للقيام بدور فعال مع الجهات المعنية في نشر الأمن والاستقرار في ربوع الوطن ونشر القيم والمبادئ التي ترسخ المودة والتآخي والسلام بين الناس.